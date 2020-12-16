«Каждый имеет право на образование»: в Законодательной думе Хабаровского края обсудили «Доступную среду» для детей Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В повестке дня очередного заседания комитета по вопросам социальной политики стояло более десяти вопросов, первый из которых напрямую касается многих жителей нашего края. Речь идет о проекте краевого закона «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае».

- Законопроектом предусматривается объединение ряда уже существующих нормативных актов закрепляющих существующие меры поддержки для семей, имеющих детей в единый правовой документ, - отметила председатель комитета, депутат Законодательной думы Хабаровского края Ольга Ушакова. – Проект прошел первое чтение, замечаний не имеет, а его важность для семей с детьми не вызывает сомнения.

Члены постоянного комитета согласились с мнением своего председателя, и законопроект был принят ими во втором чтении.

Второй, не менее важный вопрос касался реализации программы «Доступная среда» в части обеспечения учебных заведений условиями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования. Обсуждение проходило с участием широкого круга лиц – представителей министерства образования и науки края, органов местного самоуправления, общественных организаций. Возможность высказаться дали всем.

О ситуации в этой сфере собравшимся доложила Юлия Зотова – и.о. первого заместителя министра образования и науки Хабаровского края.

- Повышение доступности и качества образования является одной из приоритетных задач государственной программы «Доступная среда», - подчеркнула она. – На территории Хабаровского края численность детей с ограниченными возможностями здоровья составляет свыше шестнадцати с половиной тысяч человек. Это дети в возрасте от года до восемнадцати лет. За период с 2011 по 2019 годы в рамках осуществления государственной программы доступная среда уже создана в 124 школах, 58 детских садах, пяти организациях дополнительного образования на всей территории Хабаровского края.

В повестке дня очередного заседания комитета по вопросам социальной политики стояло более десяти вопросов Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В ходе обсуждения акцентировали внимание на том, что «Доступная среда» - это не только физическая возможность посещать учреждения образования. Важным является доступность образования. И.о. первого заместителя министра образования и науки в Хабаровском крае Зотова Ю.В. проинформировала о той работе, которая проводится в крае с 2004 г. О подготовке педагогов по разным специализациям (по работе с детьми с ограниченным слухом, зрения, нарушенной речью и т.д.), методических рекомендаций, образовательных программах. Социализация является одним из важных факторов в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Получение образования открывает для них возможность для полноценной жизни, занятий профессиональной деятельностью.

Названы были и проблемы, препятствующие успешной организации государственной программы. В первую очередь, это проблема недофинансированности. Бюджеты, особенно районные часто являются дотационными и не могут выделять средства для оборудования учебных заведений по условиям программы «Доступная среда» в должном объеме. У крупных городских поселений финансовых возможностей больше, поэтому большинство учебных заведений, способных дать качественные знания для детей с ограниченными возможностями здоровья, сосредоточены в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На этот факт обратила внимание депутат Законодательной думы Хабаровского края Ольга Мироманова.

- В районах процесс реализации программы «Доступная среда» существенно отстает, - заметила она. – В результате родители вынуждены отправлять детей для обучения в интернаты, расположенные в нескольких десятках, а то и сотнях километров от дома.

Другой аспект, затронутый в ходе обсуждения – реализация программы «Доступная среда» в учреждениях культуры и спорта. Сейчас за нее отвечают муниципальные бюджеты, а, значит, есть потребность в дополнительном софинансировании.

Парламентарии рекомендовали краевому правительству проработать вопросы о возможности субсидирования программы «Доступная среда» из федерального бюджета, а также принять необходимые меры для полной доступности всех образовательных учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.