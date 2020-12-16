Камбэк, которого ждали: зрители вернутся на домашние матчи «Амура»

Спортивным объектам региона разрешат работать с загрузкой залов на 30 процентов Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В Хабаровском крае меняют режим ограничений по COVID-19 для учреждений культуры и спортивных объектов. Напомним, что из-за распространения коронавируса было принято решение закрыть для посещения театры и библиотеки, а краевые спортивные команды играли без зрителей.

В начале ноября было принято решение о проведении домашних матчей команды «Амур» без болельщиков. Главный тренер «тигров» Сергей Светлов тогда признавался: «Поддержки с трибун очень не хватает». Вскоре ситуация изменится.

Спортивным объектам региона разрешат работать с загрузкой залов на 30 процентов. Это касается и матчей с участием профессиональных спортивных команд края. В их число попадают хоккейные клубы «Амур» и «СКА-Нефтяник».

- Все зрители должны строго соблюдать масочный режим. Должна проводиться дезинфекция помещений и воздуха. Продавать билеты необходимо с учетом соблюдения социальной дистанции, - сказала Татьяна Зайцева, главный санитарный врач по Хабаровскому краю.

В пресс-службе «Амура» рассказали, что клуб готовится открыть продажу билетов на рождественскую серию «домашних» матчей. Купить заветный проход на трибуны «Платинум арены» можно будет в начале следующей недели. Подробности будут сообщены дополнительно.