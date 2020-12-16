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«Новые люди» в Хабаровске запустили первые проекты

Партия «Новые люди» провела опрос жителей Хабаровского края, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего
Источник:kp.ru
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Партия «Новые люди» провела опрос жителей Хабаровского края, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего

Партия «Новые люди» провела опрос жителей Хабаровского края, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего

Фото: Предоставлено

В ноябре активисты партии опросили более 100 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

- Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям края. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею, - сообщают в партии.

Сейчас в партии «Новые люди» работают 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

- Первое место, согласно результатам опроса, получил проект по созданию документального фильма о реалиях хабаровских общежитий: условия, быт и безопасность в период пандемии. Второе место досталось проекту создания онлайн-платформы «Центр юридической поддержки». В результате жители региона должны получить удобный общедоступный канал получения бесплатной юридической помощи. В тройку лидеров вошел и проект по созданию онлайн-ресурса для обучения финансовой грамотности, - рассказал руководитель хабаровского отделения «Новых людей» Виктор Тарыкин.

Также жители Хабаровского края сообщили активистам «Новых людей», что в регионе не хватает мероприятий, связанных с досугом, как в офлайн-, так и онлайн-форматах.

В партии будут учитывать в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные.

Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные.

Фото: Предоставлено

СПРАВКА КП

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Председателем партии с 8 августа 2020 года является предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

В Хабаровском крае отделение партии «Новые люди» работает с мая.

Хабаровский штаб партии «Новые люди» находится на улице Дзержинского, 4.

О текущих проектах в Хабаровском крае «Новые люди» рассказывают в социальной сети Вконтакте.

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