«Новые люди» в Хабаровске запустили первые проекты

Партия «Новые люди» провела опрос жителей Хабаровского края, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего Фото: Предоставлено

В ноябре активисты партии опросили более 100 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

- Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям края. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею, - сообщают в партии.

Сейчас в партии «Новые люди» работают 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

- Первое место, согласно результатам опроса, получил проект по созданию документального фильма о реалиях хабаровских общежитий: условия, быт и безопасность в период пандемии. Второе место досталось проекту создания онлайн-платформы «Центр юридической поддержки». В результате жители региона должны получить удобный общедоступный канал получения бесплатной юридической помощи. В тройку лидеров вошел и проект по созданию онлайн-ресурса для обучения финансовой грамотности, - рассказал руководитель хабаровского отделения «Новых людей» Виктор Тарыкин.

Также жители Хабаровского края сообщили активистам «Новых людей», что в регионе не хватает мероприятий, связанных с досугом, как в офлайн-, так и онлайн-форматах.

В партии будут учитывать в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. Фото: Предоставлено

СПРАВКА КП

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Председателем партии с 8 августа 2020 года является предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

В Хабаровском крае отделение партии «Новые люди» работает с мая.

Хабаровский штаб партии «Новые люди» находится на улице Дзержинского, 4.

О текущих проектах в Хабаровском крае «Новые люди» рассказывают в социальной сети Вконтакте.