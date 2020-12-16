«Она была строгим доктором, профессионалом своего дела»: завотделением хабаровского роддома №2 погибла в автокатастрофе

Ольга Морозова села в такси, ехали по Краснореченской улице со стороны Репина на Суворова Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

«Отличный специалист», «врач с золотыми руками», «человек, который никому не желал зла», - так говорят коллеги и знакомые о заведующей отделением акушерства и гинекологии роддома №2 Ольге Морозовой. 14 декабря жизнь женщины трагически прервалась в Хабаровске. Врач попала в страшную автокатастрофу.

НА ГЛАЗАХ ОЧЕВИДЦЕВ

Ольга Морозова села в такси, ехали по Краснореченской улице со стороны Репина на Суворова. В 16:00 часов водитель Toyota Vitz в районе дома №71 машина стала съезжать на обочину, перелетела через бордюр, въехала в световую опору и потеряла колесо. Такси отбросило снова на дорогу и, перелетев два ряда, авто врезалось в ленточный отбойник.

К разбитому авто кинулись люди, чтобы помочь пострадавшим. Дверь 48-летнего водителя заклинило, выбраться с другой стороны мешал отбойник. Мужчину вытаскивали спасатели при помощи специального гидравлического оборудования. Дверь авто срезали, водителя эвакуировали и передали врачам. Терявший сознание таксист успел сказать очевидцам, что устал и задремал за рулем.

- Мужчину увезли в больницу. Врачи диагностировали перелом костей правой голени, тупая травма живота и грудной клетки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Хабаровскому краю.

БУДЕТ ЕЕ НЕ ХВАТАТЬ

Акушер Ольга Морозова ехала на заднем сидении такси. 63-летняя врач погибла на месте до приезда врачей скорой помощи. Коллеги и знакомые женщины до сих пор пребывают в шоковом состоянии от случившегося.

- До сих пор не могу поверить, что это случилось с Ольгой. Она была замечательным человеком, лучшим из тех, кого я знала. Врач с золотыми руками, - рассказала «КП-Хабаровск» знакомая погибшей.

Ольга Морозова закончила Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Свое призвание нашла в акушерстве и гинекологии. Врач высшей категории, за плечами у Ольги Морозовой 40 лет профессионального стажа.

- Я наблюдалась у Ольги Николаевны несколько лет и могу сказать, что она всегда находила причину проблем со здоровьем и назначала лечение, которое помогало. Она была строгим доктором и профессионалом своего дела, - рассказала бывшая пациентка Ольги Морозовой.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. Пока о возбужденном уголовном деле не сообщается.

«КП-Хабаровск» приносит соболезнование родным, близким и коллегам Ольги Морозовой.