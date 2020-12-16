Михаил Дегтярев: «бизнесменов Хабаровского края надо активнее привлекать к участию в закупках»

В сфере закупок предпринимателям Хабаровского края составляют конкуренцию компании из других регионов Фото: Правительство Хабаровского края

В сфере закупок предпринимателям Хабаровского края составляют конкуренцию компании из других регионов. Бывает, что местному бизнесу не достаются заказы, которые выполняются внутри субъекта. Эту проблему обсуждали врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев с руководителями общественных объединений предпринимателей края и членами президиума совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

- Правительство края должно активнее участвовать в переговорном процессе с руководителями крупных российских компаний. Речь идет не только об инвестиционном блоке, но и о работе представительства Хабаровского края в Москве. Его глава уже получил от меня все необходимые установки в этом направлении, - сказал врио губернатора.

ЕСТЬ В ХАБАРОВСКЕ, НО КУПИМ В КРАСНОЯРСКЕ

Зачастую продукции местных компаний нет в реестрах и она не включается в план закупок. Как итог, например, строительные материалы, которые производятся в регионе, закупаются издалека. Это увеличивает расходы на логистику.

В крае зарегистрировано 567 местных производителей, с начала этого года они вышли на объем готовых заказов в сфере производства почти на 353 миллиарда рублей. На долю предприятий малого и среднего бизнеса приходится около 20 миллиардов рублей, что составляет порядка пяти процентов в общем объеме закупок.

НАРАСТИТЬ ДОЛЮ ЗАКУПОК

Профильный национальный проект ставит задачу перед крупнейшими заказчиками страны - госкорпорациями - нарастить долю закупок у предприятий малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы на Дальнем Востоке. К 2024 году сумма должна быть не менее 420 миллиардов рублей.

- Взаимодействие с крупным бизнесом по этой линии курируют, в частности, Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края и Дальневосточная торгово-промышленная палата – по линии этой структуры для крупного бизнеса страны проводятся масштабные презентации возможностей местных предпринимателей, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

ПРОВЕРКА

В рамках встречи бизнесмена пожаловались главе края на «закрытость» регионального министерства сельского хозяйства. По словам предпринимателей, оно недостаточно взаимодействует с потенциальными инвесторами, а также предоставляет недостоверные сведения по линии освоения федеральных средств по запросам бизнеса.

Михаил Дегтярев поручил инициировать проверку деятельности министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, а также АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд».