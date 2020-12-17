Проблемы прибрежного рыболовства поможет решить комиссия, созданная при Законодательной думе Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

То, что в сфере прибрежного рыболовства в Хабаровском крае надо что-то менять, понятно было давно. Достаточно сравнить количество рыбодобывающих и перерабатывающих совхозов в советское время и сейчас. Их остались считанные единицы, и это при том, что в нашем регионе около двух тысяч миль прибрежной зоны, в которой рыба точно есть.

Дело в том, что благодаря некоторым федеральным нормам и законам Хабаровский край оказался не в самой благоприятной конкурентной зоне, если сравнивать с другими регионами. Так, например, стоимость электроэнергии на соседнем Сахалине в девять - десять раз ниже, чем на побережье Охотского моря Хабаровского края.

- Вот и считайте, где выгоднее развивать переработку, - отмечает Виктор Лопатин, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. - О какой конкуренции тут можно говорить. Почему так произошло? Потому что кто-то когда-то посчитал, что Хабаровский край - это не северный регион, хотя как минимум половина наших районов расположена именно на севере.

Есть проблема и с квотами на вылов рыбы. И связана она опять-таки с особенностями региона.

- Раньше были квоты на прибрежное рыболовство и на промышленное. С 2018 года зону лова и квоты сделали общими. Что происходит? Какая разница государству, кто будет ловить в этом месте? Камчатка, Магадан или Хабаровский край? Кто более эффективен, тот и возьмет рыбу. Но не учли географию. У нас лед сходит гораздо позже, чем в том же Магадане, и рыбаки оттуда раньше выходят в море и раньше начинают лов. Собственно, когда наши рыбаки выходят в прибрежные воды, выделенных квот почти не остается, - делится Виктор Лопатин.

Помочь решить эти проблемы, по мнению парламентария, поможет созданная в октябре этого года при Законодательной думе Хабаровского края комиссия по совершенствованию нормативно-правовых актов в рыбной отрасли.

В комиссию помимо депутатов вошли представители науки, промышленности, коренных малочисленных народов Севера и представители исполнительной власти. Одна из главных ее задач - корректировка федерального законодательства.

И главная функция здесь у краевых депутатов, поскольку краевая Законодательная дума является единственным субъектом законодательной инициативы по изменению федерального законодательства. А все рыбное законодательство - оно на 90% именно федеральное.

Проблемы прибрежного рыболовства - это перовое, но далеко не единственное, чем займутся члены комиссии. Все это поможет поднять с колен рыбное хозяйство региона и обеспечить жителей края по-настоящему доступной рыбой.