Судостроительный завод в Комсомольске построит шесть корветов для Тихоокеанского флота

По условиям контракта, Тихоокеанскому флоту (ТОФ) будет передано два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385 Фото: Александра ШОПЕНКО

Амурский судостроительный завод и Минобороны заключили контракт на строительство шести корветов. Военные суда будут переданы Тихоокеанскому флоту. Крупный оборонзаказ градообразующее предприятие получило после вмешательства врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Привлечением военных заказов на завод Михаил Дегтярев начал заниматься еще в августе. На форуме «Армия» глава региона провел переговоры с главами госкорпораций и Минобороны. В декабре военное ведомство заключило контракт с судостроительным заводом. Заказ обеспечит загрузку мощностей предприятия практически на весь год.

По условиям контракта, Тихоокеанскому флоту (ТОФ) будет передано два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Эти суда не имеют аналогов в мире по ряду технических характеристик. Например, на них устанавливаются универсальные корабельные комплексы под крылатые ракеты «Калибр-НК», в перспективе - под гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Корветы будут задействованы в операциях по обнаружению и уничтожению субмарин, надводных кораблей, судов противника. Также суда будут защищать военно-морские базы. Корветы будут построены в период с 2024 по 2028 годы.

Крупный оборонзаказ - это не только повышение обороноспособности страны. Благодаря ему завод сможет выплатить налоги в местный и региональный бюджеты, создать новые рабочие места и привлечь частных подрядчиков.