«Это сигнал для исполнительной власти на местах»: Михаил Дегтярев раздал главам районов папки с жалобами жителей Хабаровского края

В четверг врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание с главами районов и городских округов Фото: Правительство Хабаровского края

В четверг врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание с главами районов и городских округов. Вместо стандартного заслушивания длинных и понятных ограниченному кругу людей докладов, глава региона сделал чиновникам своеобразные новогодние презенты. Руководителям районов Михаил Дегтярев раздал папки с обращениями жителей, которые приходили ему в Instagram.

«ЛУЧШЕ СРАЗУ ПИСАТЬ ГУБЕРНАТОРУ ИЛИ В ПРОКУРАТУРУ»

Жители Хабаровского края предпочитают обращаться сразу к главе региона, потому что знают: проблема будет доведена до своего логического разрешения. Социальные сети - инструмент мгновенной реакции на обращение и двухсторонней коммуникации. Все заявления фиксируются и передаются ответственным исполнителям, а каждое из них подразумевает строгий контроль со стороны Михаила Дегтярева.

- Если люди пишут в мой аккаунт, это означает, что вопрос их очень волнует, но на местном уровне они его решить не могут либо не верят, что без указания «сверху» что-то будет сделано. Яркий пример мы видели во время личного приема граждан, который прошел с участием заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина. Жительница района имени Полины Осипенко пожаловалась на длительное отсутствие освещения на улице. Когда ее спросили, обращалась ли она к главе поселения, ответила - нет, лучше сразу писать губернатору или в прокуратуру. Это сигнал для исполнительной власти на местах, - объяснил врио губернатора.

УСПЕХИ

В рамках совещания поговорили и об успехах за прошедший, столь тяжелый год. Одно из главных достижений - своевременное утверждение бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Главный финансовый документ сохранил свою социальную направленность, будучи при этом достаточно сбалансированным.

- По моему поручению правительство края завершает подготовку плана первоочередных действий, направленных на стабилизацию и восстановление отраслей экономики, малого бизнеса, здравоохранения, поддержку занятости населения края в 2021 году, - сказал Михаил Дегтярев. - Особое внимание - ситуации с ценами на продовольствие, лекарства, бензин и дизельное топливо.

ПОРУЧЕНИЯ

За время работы в должности врио губернатора края посетил все районы и крупные населенные пункты региона. Главам Михаил Дегтярев дал более 200 поручений, 99 из них выполнены, еще 109 на контроле.

Отдельной похвалы удостоились глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов за ремонт крыши многоквартирного дома и моста, а также руководитель района имени Лазо Павел Сторожук за выполнение программы газификации и подбор лесных участков для приоритетного инвестпроекта.

Также была отмечена работа главы Николаевского района Анатолия Леонова за ремонт кровли в одной из сельских школ. Прозвучали слова благодарности и в адрес главы Комсомольска-на-Амуре Александра Жорника. Администрация города, несмотря на сложности, в сжатые сроки организовала работу по благоустройству пятидесяти дворов.

- В следующем году пройдут выборы губернатора края и депутатов Государственной думы РФ. Это дополнительная нагрузка, которая ляжет на правительство края и органы власти муниципального уровня. Все должно быть прозрачно, честно, в соответствии с буквой закона, - напомнил Михаил Дегтярев, подытоживая мероприятие.