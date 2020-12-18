«Мы больше так не будем»: пьяные братья подрались на борту самолета в Хабаровске

За восемь часов 37-летние туристы успели напиться алкоголя, а потом потерять память Фото: УТ МВД России по ДФО

Братья из Бурятии работали на Сахалине вахтовиками, смена мужчин закончилась и они поехали домой. Летели из Южно-Сахалинска в Иркутск стыковочным рейсом через Хабаровск. Пересадка была долгая, поэтому мужчины решили погулять по краевой столице. За восемь часов 37-летние туристы успели напиться алкоголя, а потом потерять память.

Мужчины вернулись в аэропорт аккурат к вылету самолета. Вели себя нормально, внимания не привлекали. Поднявшись на борт, братьев как будто подменили: они подрались прямо в салоне самолета, далеко и надолго посылали членов экипажа и не реагировали на требования прекратить нарушать общественный порядок.

Командир воздушного судна вызвал полицию, братьев сняли с рейса и отвезли в дежурную часть Фото: УТ МВД России по ДФО

Командир воздушного судна вызвал полицию, братьев сняли с рейса и отвезли в дежурную часть. Результаты медицинского освидетельствования показали: в выдыхаемом мужчинами воздухе пары этилового спирта на 0,8 промилле.

- Смутно помнится, из-за чего мы подрались, - сказали братья в отделении.

- Вы за восемь часов усугубили спиртным до такой степени, что не помните, что произошло в самолете?! - спрашивает полицейский у братьев.

Внятного ответа не последовало, но мужчины пообещали: «Мы больше так не будем».

Пересадка была долгая, поэтому мужчины решили погулять по краевой столице. Фото: УТ МВД России по ДФО

- В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчинам грозит административный арест сроком до пятнадцати суток, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.