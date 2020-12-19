«Не бойся, сейчас мы придем»: ребенка, который спасался от страшного пожара на балконе, вытащили из горящей квартиры полицейские в Хабаровске

Полицейские находились на своем обычном маршруте и увидели черные клубы дыма в доме по улице Черняховского Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Хабаровские патрульные во время дежурства спасли ребенка из пожара. Полицейские находились на своем обычном маршруте и увидели черные клубы дыма в доме по улице Черняховского. Экипаж немедленно прибыл на место.

«КРИКИ БЫЛИ ЖУТКИЕ»

О пожаре полицейские Андрей Буранков, Алексей Курносов и Максим Кухарь немедленно сообщили в экстренные службы. Однако времени на ожидание не было - на балконе горящей квартиры стоял семилетний ребенок без одежды и отчаянно звал на помощь. В этот момент в одной из комнат расплавилось стекло и пламя вырвалось наружу, пожар разрастался.

- Крики были жуткие. Каждая секунда в это время была важна и мы с напарником приняли решение действовать. На соседнем с горящей квартирой балконе стояла женщина. Мы попросили, чтобы она дала нам доступ в подъезд и открыла квартиру. Женщина впустила нас на балкон, ребенок тем временем продолжал кричать: «Спасите, помогите, иначе я сгорю!», а дыма было все больше и больше, - рассказал прапорщик полиции, Андрей Буранков, командир отделения взвода №3 роты №2 отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Хабаровску.

Пока Андрей Буранков, и Алексей Курносов проводили операцию по спасению школьника, Максим Кухарь остался на улице. Полицейский отвлекал мечущегося по балкону ребенка, успокаивал и убеждал: «Помощь уже близко, скоро приедет лестница и мы тебя вытащим». Главное, чтобы мальчик не спрыгнул вниз.

«ВСЕ ХОРОШО, ПОЙДЕМ В МАШИНУ»

- Я вылез с балкона, Алексей меня держал. Я взял ребенка за руку и передал напарнику. Школьника мы перенесли в квартиру соседки, но там было дымно. Так как в помещении были дети, мы их эвакуировали, женщину тоже, - добавил Андрей Буранков.

Перепуганный ребенок рассказал спасителям, что мама с совсем еще маленьким братом ушла в магазин, а его оставила дома, потому что он болеет. Что загорелось - школьник не знает. Дрожащего мальчика полицейские завернули в бушлат и отнесли в патрульную машину. Патрульные старались отвлечь ребенка и поднять ему настроение.

Квартира серьезно пострадала в пожаре. Предварительная версия - загорелся светильник в дальней комнате Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Приехавшие врачи забрали школьника в больницу, где оказали необходимую помощь и отдали матери. Жизни школьника ничего не угрожает. С матерью проведена профилактическая беседа. Квартира серьезно пострадала в пожаре. Предварительная версия - загорелся светильник в дальней комнате.

- Начальником УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Дмитрием Ильичевым принято решение о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ.