«Закрывается все от школ до парикмахерских»: в соцсетях сообщают о введении локдауна в Хабаровском крае

В социальных сетях и по группам в мессенджерах распространяется сообщение о том, что 28 декабря в Хабаровском крае будет введен локдаун Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях и по группам в мессенджерах распространяется сообщение о том, что 28 декабря в Хабаровском крае будет введен локдаун. Неизвестные пророчат закрытие школ, театров, почти всех магазинов, парикмахерских и так далее. Есть ли в этих словах правда - рассказали в минздраве региона.

НУ ХОТЬ О ДЕТЯХ ПОДУМАЛИ

Неизвестные ссылаются на решение оперативного штаба по коронавирусу, на котором постановили: школы закрыть, парикмахерские тоже, детским салам работать с загрузкой в 50 процентов. Локдаун, сообщается в тескте, будет действовать с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021-го. Грозное сообщение не могло остаться не замеченным - люди начали рассылать сообщение родным и близким.

- Закрываются офисы, работающие с физлицами, школы, фитнес-центры, спортивные объекты, учреждения дополнительного образования (государственные и частные), торговые центры, кинотеатры, театры, дома культуры, все магазины (кроме продовольственных), парикмахерские и косметология, детские сады на 50 процентов (могут ходить только дети, у которых оба родителя на работе, документальных подтверждений требовать не надо), МФЦ оказывают услуги только юридическим лицам. Отменяются все массовые мероприятия. Завтра будет сформулировано и подписано соответствующее распоряжение, - говорится в тексте рассылаемого сообщения.

ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЕМ

Успокоить перепуганных жителей края поспешили власти. Они заверили: «Это самый настоящий фейк, где нет ни слова правды».

- Официально заявляем, что никаких новых ограничительных мер по коронавирусу в Хабаровском крае не вводится. Локдауна в регионе НЕ БУДЕТ! - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Напомним, что с 19 декабря в регионе наоборот открываются театры и филармония, спортивные объекты смогут работать с загрузкой зрительных залов не более 30 процентов.

Важно помнить соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.