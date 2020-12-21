Елочные базары 2020 в Хабаровске: где купить елку на Новый год

Определено 125 мест, где можно купить елку на Новый год Фото: Администрация Хабаровска

Елочные базары заработали 20 декабря в Хабаровске. Определено 125 мест, где можно купить елку на Новый год. Многие жители и гости краевой столицы купили зеленых красавиц в день открытия елочных базаров 2020 в Хабаровске.

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ НА НОВЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКЕ 2020-2021

Самые большие елочные базары 2020 в Хабаровске открылись в районе Центрального рынка и Дворца профсоюзов. Также точки по продаже новогодних деревьев откроются внутри жилмассивов. В микрорайонах Флегонтова и Хабаровск-2, на улице Суворова, Большой-Вяземской, в поселке имени Горького, в районе Депо-2 и многих других местах тоже идет бойкая торговля вечнозелеными красавицами.

На елочных базарах 2020 в Хабаровске не стали сильно завышать цены на деревья. Стоимость елочек и пихт варьируется от двух до семи тысяч рублей. Цена зависит от высоты и пушистости дерева.

- Отдельный аспект - цвет хвои. Голубые ели, которых в продаже единицы, идут по расценкам «вип». Заметим, что торг на елочных базарах вполне уместен, а продавцы нынче очень сговорчивы, так как реализовать свой товар им необходимо до наступления Нового года. Потом он просто становится никому не нужным, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Если же не хочется устанавливать большое дерево, то на елочных базарах 2020 в Хабаровске можно купить «букеты» из еловых лап, украшенных шишками. Цена удовольствия - 150-250 рублей в зависимости от количества ветвей и их эстетичности.

Бизнесменам выдано 85 разрешений на торговлю елями. Но это не предел - коммерсанты продолжают отправлять заявки. Предприниматели везут новогодние деревья с делян.

- Если возникнет необходимость, мы готовы выделить дополнительные точки, но, думаем, тех, что уже определены, будет вполне достаточно, чтобы горожане могли подобрать себе вечнозеленый символ праздника в шаговой доступности, - отметила Марина Перова, заместитель начальника отдела профильного управления.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЕЛКУ

Покупать елку или пихту по принципу: «Ну, вроде, пышная» - неверная тактика. Выбирать дерево стоит по дате вырубки: чем свежее, тем дольше простоит. Но продавцы могут лукавить, поэтому делимся способами, как определить пушистость и возраст елки или пихты.

- Ствол должен быть без повреждений. Никаких трещин, срезов от пилы или топора. Если увидели кайму темного цвета - такое дерево простоит недолго.

- Согните веточку дерева. У свежесрубленной ели ветки эластичные, у сухой они ломаются в два счета.

- У недавно срубленной ели цвет хвои должен быть насыщенным и зеленым. Определить качество дерева можно, потерев в руках несколько иголок. Пальцы должны стать маслянистыми и источать елово-пихтовый запах. Сухие иголки без запаха говорят о том, что дерево обморожено.

- Хорошенько встряхните или стукните елку об пол. Если иголки сильно осыпались, дерево срублено давно и долго вас не порадует.

- Слишком тонкий ствол ели говорит о болезни. Например, ствол здорового дерева высотой 1,5 метра должен быть не меньше шести сантиметров.