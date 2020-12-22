Сугробов нет, но вы купите: снег продают по объявлениям в Хабаровске

Коммерсанты смекнули, что если взять пару сугробов, то лес не обеднеет, а вот покупатели 100 процентов найдутся Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хабаровский край полон умельцев, которые могут сделать бизнес из ничего. Главное - коммерческая жилка и немного креатива. Нескольким таким бизнесменам удалось попасть в самое сердце потребителя. Предприимчивые жители региона продают дефицитный снег.

Очередная зима не балует снегом жителей края. В той же региональной столице почти в любом жилмассиве можно насчитать максимум с десяток белых «пятаков». Обстановка на улице больше похожа на позднюю сень: жухлая трава, листья, серость. И лишь пронизывающий до костей ветер да новогодние украшения напоминают о том, что на дворе декабрь.

В достаточном количестве снег есть в лесах и на горнолыжных базах края. Коммерсанты смекнули, что если взять пару сугробов, то чаща не обеднеет, а вот покупатели 100 процентов найдутся. И нашлись. Цена вопроса - 15 тысяч за самосвал.

- Объявление выставили ради шутки, но когда нам начали звонить, решили не упускать шанс. Снег покупают для детей: делают во дворе горки, насыпают сугробы в детсадах. Уже отгрузили три самосвала в Хабаровск. Снег берем в лесу, где - не скажу, а то все туда приедут, - рассказал «КП» один из предпринимателей.

От излишков снега избавляются и базы отдыха, которые засыпают горнолыжные спуски и территорию искусственным снегом. Кубометр - 1000 рублей.