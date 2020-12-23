Максим (имя изменено - прим. ред.) освободился из колонии и собрался ехать домой в Хабаровск. 27-летний парень отправился на вокзал поселка Октябрьский, но по пути вспомнил свое криминальное прошлое. На вокзале хабаровчанин напился и пошел воровать.Сперва парень залез в техническое помещение вокзала и украл куртку сотрудника. Через десять минут Максим вышел на улицу и приметил заведенную машину. Хабаровчанин сел в незапертое авто и поехал кататься по поселку.Опыта вождения у парня не было, поэтому променад выдался недолгим. Максим перевернулся на угнанной машине и сбежал с места ДТП. В этот же день бывший заключенный уехал в Хабаровск, где его и задержали.- Уголовное дело возбуждено по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Свою вину в краже чужого имущества, а также в угоне транспортного средства подозреваемый признал. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.Расследование продолжается, максимальное наказание по каждой статье - до пяти лет колонии.