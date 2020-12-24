Врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтяреву поступила масса вопросов по поводу 31 декабря. Они касались высказывания главы региона во время «Прямой линии». Напомним, Михаил Дегтярев сказал, что делать 31 декабря выходным - значит, пиариться, поскольку у местного правительства и губернатора нет таких полномочий. Однако Владимир Путин все же рекомендовал сделать последний день года выходным.- Поступлю я в соответствии с рекомендацией президента. А скажу я то же самое, что говорил вчера. Объявление какого-либо дня выходным - прерогатива президента и председателя правительства. Губернатор не должен торопиться с такими заявлениями, потому что это действительно выглядит как самопиар. Президент оценивает весь объем информации по стране, он считает, что в нынешних условиях местная власть может взять на себя решение этого вопроса. И мы это сделаем. 31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем. Так же, как и 26 декабря. Но с одним условием: мужчины должны 31-го помогать своим женам, матерям, - сказал Михаил Дегтярев.Отметим, что в четверг (24 декабря) врио губернатора края подпишет приказ о введении 31 декабря Дня отдыха.