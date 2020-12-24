В правительстве Хабаровского края продолжаются кадровые перестановки. На этот раз опустеет кресло министра социальной защиты региона, Светлана Петухова, которая работала в должности два года, подала в отставку.Глава министерства соцзащиты подала заявление на отпуск с последующим увольнением. Свой дальнейший трудовой путь Светлана Петухова еще не выбрала.Светлана Петухова возглавила министерство соцзащиты в 2018 году. Последние несколько месяцев она работала в должности исполняющей обязанности министра.СПРАВКА «КП»Светлана Ивановна Петухова родилась 14 февраля 1961 года в городе Бакал Челябинской области. В 1985 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист».В 1979 году работала старшим инспектором отдела социального обеспечения Нанайского райисполкома Хабаровского края. С сентября 1980 по октябрь 1994 года - инспектор, старший инспектор, заместитель начальника, начальник отдела организации пенсионного обслуживания комитета социальной защиты населения администрацииХабаровского края (отдела социального обеспечения Хабаровского крайисполкома).В октябре 1994 году назначена заместителем директора департамента социальной защиты населения администрации Хабаровского края.С января 2002 года - заместитель министра социальной защиты населения Хабаровского края.С декабря 2018 года - министр социальной защиты населения Хабаровского края.Награждена нагрудным знаком «Почетный работник Минтруда России».