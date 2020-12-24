Краевое министерство ЖКХ 14 июля 2020 года заключило соглашение с ООО «ТСК ФЕСТ» об обращении с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор приступил к работе с 1 декабря 2020 года на территории города Хабаровска и района им. Лазо. Однако краевое правительство решило приостановить работу регоператора и взять паузу в реализации «мусорной» реформы.- Сейчас мы не можем провести тщательные проверки и поставить на контроль выполнение этой реформы в крае. Нужно будет приостановить выставление квитанций для населения на вывоз ТКО, взять паузу в полгода, поработать с инвесторами. Лучше сделать хорошо, но чуть попозже, - сказал врио губернатора Михаил Дегтярев на совещании по реформе ТКО в крае.Соответствующее поручение выдано краевому министерству ЖКХ.Тут встает логичный вопрос – как эти изменения отразятся на жителях Хабаровского края? Ведь уже почти месяц оператор работает, мусор вывозится, а с января 2021 года в квитанциях уже будут новые суммы. К примеру, за вывоз мусора жильцы многоквартирного площадью 50 кв. метров заплатят около 200 рублей, а для частного сектора тариф еще дороже.- Проблема в том, что до прихода регоператора многие управляющие компании и ТСЖ просто не вывозили крупногабаритный мусор в течение нескольких недель, хотя по плану «ТСК ФЕСТ» должна была начать работу с чистого листа. Регоператор вывез этот мусор сверх норматива, не выставив за это счета. В некоторых поселениях вывоз мусора сверх норматива достигал 30 процентов, - сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.Получается, краевое правительство будет мониторить ситуацию с работой регоператора в течение следующего месяца. Уже сейчас поступило предложение провести новый конкурс и выбрать нового регионального оператора. А жителям в случае ухода старого регионального оператора придется перезаключать договоры с предыдущими компаниями. Но в квитанциях за декабрь новая строчка всё же появится.