На Руси к хмельным напиткам относились к осторожностью, однако на Святки не возбранялось поднять кружку пенного. Не забудем, что Святочная неделя считалась временем, когда нечисть обладала особой силой. Людям нужно было веселиться ночи напролет, не показывая страха перед бесовщиной. Но старики предупреждали: у хмеля две стороны - он будит как хорошее в человеке, так и плохое. Поэтому умеренность приветствовалась.Хорошо сочетается пенное и с другой новогодней традицией - ходить в баню. Вот только не так, как герои известного фильма! А так, как это делали наши предки: напарился до красноты и в снег (эх, какая жалость, что у нас последние годы зимы стоят бесснежные), снова в жар парилки и опять в сугроб. И уже после действа взяться за кружку, соблюдая меру, конечно.Есть свежая европейская традиция, заложенная в компании Карлсберг, - варить специально к Рождеству особый сорт. В первые дни декабря микроавтобусы с местными пивоварами (за места в автобусах еще нужно побороться с коллегами) одеваются Санта-Клаусами и едут по барам Копенгагена. Шумная толпа вламывается в бар, распевает песни и раздает посетителям рождественское пиво. Из Дании веселое действо плавно перекочевало в другие страны. Так называемый J-day отмечают теперь Германия, Япония, Сербия, Исландия, Швеция, Румыния и Швейцария.- Для меня очень весело, когда другие страны присоединяются к этой рождественской традиции. Я люблю праздновать J-Day, когда запускается рождественское пиво, и месяцы работы завершаются одним из самых больших событий года, - говорит Миккель Лауст Бро, один из пивоваров города Фредерике, где подхватили традицию.А еще пиво очень активно используется в кулинарии. В зависимости от сорта - темное, светлое - оно придает продуктам хмельную горчинку или едва уловимый характерный привкус. Мясо становится нежнее, рыба - сочнее. Не бойтесь, в процессе термообработки пропадает «градус», и блюда на пиве можно есть всей семьей.