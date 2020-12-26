Дело Сергея Фургала продолжает «греметь» на всю страну. Напомним, что бывшему губернатору вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 26 декабря 2020 года известно, что экс-чиновник хочет сделать наклейку в честь Лефортово, ему не изменили меру пресечения, а в его хабаровском доме проходят обыски.ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ НА «АМУРСТАЛИ»Оперативники в масках нагрянули с обыском в дом Сергея Фургала по Владимирской улице в Хабаровске. Сейчас в нем живет экс-супруга арестованного бывшего губернатора Лариса Стародубова. Силовики искали документы, которые могут подтвердить причастность главного бухгалтера ООО «Торэкс» к мошенничеству на заводе «Амурсталь».Напомним, что, по версии следствия, главный бухгалтер предприятия Галина Алейникова и пятеро соучастников искусственно создали несуществующую кредиторскую задолженность завода. Затем группа обратилась в Арбитражный суд региона с иском о ее взыскании, предоставила фиктивные документы. Речь идет о 305 миллионах рублей, которые, как считает следствие, хотели вывести у ООО «Торэкс-Хабаровск» (владеет активами завода «Амурсталь»).Правоохранители не дали довести задуманное до конца. Галину Алейникову отправили под домашний арест, затем изменили меру пресечения на содержание под стражей.К Ларисе Стародубовой оперативники пришли потому, что ей принадлежит 25 процентов ООО «Торэкс». В 2019 году на предприятии прошли обыски, после задержали еще одного совладельца ООО «Торэкс» - бизнес-партнера Сергея Фургала - Николая Мистрюкова. Он же является главным свидетелем по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края.ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯСергей Фургал подал апелляцию, в которой просил сменить меру пресечения на домашний арест. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказывал сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал. 23 декабря Мосгорсуд рассмотрел жалобу, но меру пресечения оставил без изменения. Бывший глава региона останется в СИЗО.В «Лефортово» Сергея Фургала регулярно навещают члены общественной наблюдательной комиссии. Экс-глава региона вышел подстриженным, но обеспокоенным из-за роста числа заболевших коронавирусом арестантов. Бывший губернатор Хабаровского края хочет сделать прививку от ковида из-за того, что у него есть хроническое заболевание. Какое - не сообщается, но напомним, что Сергею Фургалу недавно проводили компьютерную томографию, которая показала «патологические изменения в одном из легких». Какие выводы сделали врачи - экс-чиновнику неизвестно.- Хочу сделать наклейку - «Лефортово». Спасибо, что выбрали меня». Я благодарен судьбе за такое испытание. Спасибо, что мне дали время приостановиться от беготни и подумать, посмотреть на мир со стороны, из-за решетки. Отсюда все по другому видится, - сказал Сергей Фургал.К экс-губернатору снова не приходят письма, вернулись те послания, которые писал сам Фургал. На прощание с членами ОНК бывший чиновник говорит: «Скучно тут… надоело…».Пока бывший глава Хабаровского края скучает в СИЗО, в хабаровском храме Серафима Саровского прошел молебен за здравие арестанта.Бывшего губернатора задержали в июле 2020 года. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.