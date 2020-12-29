Ждали, просили, и это свершилось: кафе и рестораны в Хабаровском крае будут работать до ночи. Пока только в новогодние каникулы. Повеселиться и отметить праздники в кругу семьи и друзей в заведениях общественного питания можно будет с 31 декабря по 10 января.Из-за вспышки коронавируса в регионе кафе, ресторанам и другим точкам общепита было разрешено работать до 23:00 часов. Сейчас ситуация с COVID-19, по словам властей, стабилизировалась. В честь Нового года жителям края и предпринимателям сделали подарок в виде ковидных послаблений.- Идя навстречу пожеланиям предпринимательского сообщества и всех жителей края, продлеваем часы работы заведений общественного питания и ночных клубов: 31 декабря - до 1:00 часа 1 января, затем по 10 января включительно - с 5:00 часов до полуночи, - написал в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.Напомним, что в крае работают торговые центры, кинотеатры, музеи, театры, спортивные объекты, разрешено проводить фестивали и утренники в домах культуры.