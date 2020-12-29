Комсомольчанин Олег (имя изменено - прим. ред.) в 2017 году решил не сидеть без дела и подзаработать. Свои организаторские способности мужчина решил проявить по темную сторону закона. Олег «сколотил» банду из четверых знакомых, которые начали заниматься браконьерством. ОПГ промышляла больше двух лет, причинив за это время немалый ущерб окружающей среде и популяции краснокнижных рыб.СЕТИ ЕСТЬ, ЛОДКИ ЕСТЬДатой создания ОПГ можно считать 1 мая 2017 года. Для промысла «черные рыбаки» выбрали Ульчский район. Браконьеры получили от Олега все необходимое для незаконного промысла: современные катера с мощными подвесными моторами, сети, средства связи, транспорт и даже жилье. Занималась банда ловом осетра и калуги. Затем браконьеры разделывали рыбу, отправлять икру и осетрину в Комсомольск.Краснокнижную рыбу банда добывала вплоть до 3 сентября 2019 года. Браконьеров задержали и нашли у них порядка 400 килограммов икры и около четырех тонн частей осетра. Ущерб, причиненный РФ, превысил 84 млн рублей.«Я ВАМ ВСЕ РАССКАЖУ»Организатор ОПГ получать крупный срок не хотел, поэтому заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Олег рассказал все: роли членов банды, куда отправляли рыбу и так далее. Свою вину комсомольчанин признал полностью.- Суд приговорил подсудимого к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и взыскал с осужденного всю сумму причиненного ущерба. В обеспечительных целях на его имущество наложен арест, - сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.Уголовные дела в отношении других членов ОПГ рассматривает Центральный районный суд Комсомольска.