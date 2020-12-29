«Новогодний» график работы поликлиник в Хабаровском крае будет скорректирован по поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Напомним, ранее было озвучено, что принимать пациентов в праздники будут все амбулатории. Решением медики были огорчены.«МИНЗДРАВ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ МОГ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ»Михаил Дегтярев общается с жителями края не только через социальные сети, но в рамках рабочих поездок по региону. 29 декабря врио губернатора побывал в «красной зоне» комсомольской больницы №2. Глава региона в очередной раз подтвердил, что держит на личном контроле создания всех необходимых условий для медработников и озвучил решение, которое ждет большая часть врачей и медсестер, занятых в амбулаторном звене.- Наше министерство здравоохранения всегда хочет, чтобы каждый мог получить помощь своевременно, особенно в праздничные дни. Но есть такие поликлиники, где нагрузка небольшая. Уровень заболеваемости по краю разный, поэтому даю и.о. министра здравоохранения региона Юрию Бойченко поручение еще раз посмотреть и по возможности смягчить приказ о работе амбулаторий с учетом особенностей и географии нашего края, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.Глава регионального минздрава согласился с Михаилом Дегтяревым. Он пообещал максимально быстро изучить ситуацию и внести коррективы в режим работы поликлиник.- Вернемся к уже принятому нормативному акту и сегодня – завтра внесем изменения по тем амбулаторным учреждениям, где нагрузка небольшая, где мало прикрепленного населения и не требуется тот режим, который уместен в крупных поликлиниках, - сообщил Юрий Бойченко, исполняющий обязанности министра здравоохранения Хабаровского края.ИТОГИ ПОЕЗДКИ В КОМСОМОЛЬСКУЮ «ДВОЙКУ»Городская больница №2 в Комсомольске взяла на себя основной «удар» коронавируса и начала принимать пациентов 24 апреля. Сейчас врачи отмечают снижение нагрузки. Из 590 инфекционных коек заняты 435.- По оборудованию – мы оснащены на 100 процентов, у нас достаточное количество аппаратов ИВЛ, прикроватных мониторов и дозаторов. Есть некоторые сложности по лекарствам – работаем практически «с колес», наша служба закупок трудится круглыми сутками. Но все группы препаратов в больнице есть, - рассказал Алексей Синельников, и.о. главного врача КГБУЗ «Городская клиническая больница № 2» в Комсомольске-на-Амуре.Пациенты говорят: «Врачи и медсестры успевают уделять внимание всем». И это несмотря на то, что больница испытывает серьезную нехватку персонала: укомплектованность врачами – менее 40 процентов, средним медперсоналом – 54 процента.В инфекционном госпитале отлажено оказание медицинской помощи больным с различными патологиями, заболевшими COVID-19. Это кардиологический, неврологический, терапевтический, хирургический, урологический профили, родовспоможение. В больнице также принимают тех инфицированных больных, которым требуется гемодиализ.- Пациенты в первую очередь благодарят врачей за их самоотверженный труд, весь средний и младший медицинский персонал. Врачи работают на износ – сутки через сутки. То, что помощь организована на высшем уровне – 100%. Здание, конечно, существенно изношено, ему больше сорока лет. Будем готовить программу по капитальному ремонту. За счет федеральных средств мы полностью оснастили все койки кислородом. Видим, что есть резервы. Сегодня загрузка снизилась, это вселяет в нас осторожный оптимизм, - подчеркнул Михаил Дегтярев.