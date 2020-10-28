Биробиджанский активист намерен «достучаться» до слуг народа

Одиночными пикетами борец за социальную справедливость хочет заставить чиновников и депутатов реально помогать инвалидам, сиротам, подтопленцам и другим нуждающимся Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Накануне биробиджанец Георгий Нацвлишвили (он же Гиви) решил провести серию одиночных пикетов в любимом городе. Он изготовил самодельный плакат, который содержал надпись «Биробиджан. Чиновники-депутаты, вы не слышите и не видите наши обращения, игнорите. Перекроем дороги, увидите и услышите!». С этим плакатом энтузиаст вышел на улицы областного центра, где с ним встретился корреспондент «КП» -Хабаровск».

- Я веду авторский блог в Instagram, где рассказываю о проблемах в ЕАО. Каждый день ко мне обращаются инвалиды, сироты, многодетные матери, подтопленцы и другие бедные люди. Везде их игнорируют. Возьмем, например, многоквартирный дом №47 на улице Транспортной в Биробиджане, который может рухнуть в любой момент. Меня пригласили жильцы, я рассказал своей интернет-аудитории об этом безобразии. Затем мы обращались и к чиновникам, и к депутатам, нам обещали помочь, но результата - ноль, - пожаловался активист.

Он привел и другой пример. Недавно он узнал о том, что в одном из аварийных домов в селе Птичник Биробиджанского района обитает пожилая женщина, которой некуда деваться. Гиви приехал к ней, снял остросоциальный сюжет, который стал поводом для прокурорской проверки.

- Завтра я позвоню ей, чтобы узнать, изменилась ли ситуация к лучшему, переселили ли эту женщину в безопасное место. А дети-сироты, которые годами не могут получить положенные им квартиры? На руках есть судебные решения, но они не исполняются, и сироты прозябают без своего жилья, - рассказал Георгий. - Несколько лет назад я проводил в Биробиджане «Марш сирот», устраивал пикеты, чтобы наши власти обратили внимание на эту проблему, но квартир для сирот так и нет. Так, может, разворовали все выделенные средства?

Гив с плакатом у здания правительства ЕАО Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

С тематическим плакатом Гиви прошел по нескольким биробиджанским улицам. К пикетчику подходили прохожие, делились наболевшим. Кто-то говорил, что с каждым днем ситуация становится хуже: цены растут, лекарств нет, коммунальные платежи растут, а прожить на пенсию практически невозможно...

- К каждому гражданину, которого «отфутболили» чиновники, у меня есть предложение. Давайте добиваться, чтобы «саботажников» из числа чиновников и депутатов лишили их работы. Не хотите приносить пользу обществу, реально помогать людям? Освободите рабочие места для тех, кто готов это делать! - пояснил гражданский активист свою позицию.

С кричащим плакатом он постоял и возле старого моста через Биру. Изношенность этого транспортного сооружения достигла опасной отметки, но обещанная реконструкция моста так и не проводится. Многие проезжавшие мимо автомобилисты, заметив пикетчика, сигналили, выражая солидарность с его требованиями.

Георгий сообщил корреспонденту «КП»-Хабаровск», что в ближайшее время он намерен встретиться с членами правительства ЕАО и мэрии Биробиджана, с депутатами разных уровней, чтобы еще раз рассказать им о проблемах бедных людей. Если и после этого слуги народа не захотят работать на благо населения, не исключено локальное применение более радикальных методов борьбы за социальную справедливость...