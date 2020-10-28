Масочный режим в Хабаровском крае с 28 октября 2020: рекомендации и требования Роспотребнадзора

Ношение маски в общественных местах обязательно Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Хабаровском крае продолжает ухудшаться. Почти двести новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Хабаровском крае за прошедшие сутки. Да и в целом, ситуация по стране складывается удручающая. Первым тревогу забил федеральный Роспотребнадзор, приняв решение о необходимости введения всероссийского масочного режима.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Власти Хабаровского края поддержали инициативу федеральных коллег собственным постановлением. На работу по предварительной записи вновь переходят МФЦ, ЗАГСы, центры социальной поддержки населения и другие учреждения, оказывающие помощь и консультации подобного характера. И.о. министра здравоохранения Евгений Никонов внес предложение о приостановке оказания поликлиниками плановой помощи. Пока планируется, что это ограничение введут на десять дней.

С 28 октября в крае вводится усиленный масочный режим Фото: Ольга КИВА

Но что же с масочным режимом? С 28 октября обязательный масочный режим вводится на всей территории России, в том числе и в Хабаровском крае. Это означает, что ношение маски обязательно во всех местах массового скопления людей - торговых и развлекательных центрах, в кино и театрах, учебных заведениях, в общественном транспорте, такси, в лифтах и на парковках.

Местами массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек. Фактически такими местами являются все магазины, рабочие места, общественные учреждения и предприятия.

ГОВОРИТ РОСПОТРЕБНАДЗОР

Юридический статус масочного режима вызывает у жителей множество вопросов. Вот только самые популярные из них.

Пост термометрии в здании железнодорожного вокзала - тоже правило Фото: Евгения МОЛОТОВА

Кто и на каком основании требует носить маску?

- Масочный режим на территории Хабаровского края введен постановлением губернатора Хабаровского края от 21 апреля 2020 года, - рассказывают в краевом Роспотребнадзоре. - В действующем до сегодняшнего дня постановлении указано, в частности, «сохранение до особого распоряжения ограничения по соблюдению, в том числе обязательного масочного режима при нахождении во всех общественных местах, предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности, включая медицинские организации, аптеки и аптечные пункты, помещения (площади) объектов розничной торговли, другие организации, связанные с обслуживанием (оказанием услуг) населения».

Проще говоря, масочный режим на территории Хабаровского края полностью никто не отменял.

Но ведь это рекомендация, а не требование, разве нет?

- Нет. В Хабаровском крае еще 21 февраля 2020 года введен режим повышенной готовности, а значит, в соответствии с уже федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» региональные власти могут вводить обязательные для граждан и организаций ограничительные меры, - разъясняют в ведомстве. - К таким мерам относится и масочный режим.

То есть любое появление в общественном месте лица без маски может быть рассмотрено как противоправное действие и пресечено в соответствии с нормами кодекса об административных правонарушениях.

По какой статье меня могут оштрафовать, если я не буду носить маску?

- Соответствующая санкция предусмотрена положениями части первой статьи 20.6.1 кодекса об административных правонарушениях, - отмечают в ведомстве. - Она предусматривает привлечение к административной ответственности.

Напомним, соблюдать требования Роспотребнадзора обязаны все жители региона, государственные и коммерческие структуры.