Центр культурного развития построят на севере Хабаровского края

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В начале 2021 года в Хабаровском крае начнется строительство центра культурного развития. Учреждение появится на севере региона в городе Николаевск-на-Амуре. Об этом рассказала руководитель отдела культуры администрации Николаевского района Анна Морозова.

Напомним, ранее постановление о создании культурных центров на Дальнем Востоке подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Строительство учреждений будут финансировать из федерального бюджета. От привычных домов культуры современные центры будут отличаться многофункциональностью и современным подходом к организации пространства.

«Весной 2021 года планируется начать строительство центра культурного развития, федерация сделала нам проектно-сметную документацию, пройдена госэкспертиза. Подобных центров в городе нет, для культуры у нас ничего очень давно не строилось, и это будет очень значимое для города приобретение», - заявила Морозова в интервью ТАСС.

В настоящее время в Николаевске-на-Амуре проживает порядка восемнадцати тысяч человек. В городе есть дом культуры и школа искусств, однако оба здания построены еще в 1936 году.

Новый культурный центр будет предназначен для кинопоказов, организации творческих занятий, проведения выставок и многого другого.

«Новый центр будет представлять трехэтажное здание в стекле, там будут два кинозала, кафе, кабинеты для кружков, современный зал для занятий танцами. Здание будет полностью отвечать всем требованиям пожарной безопасности, доступной среды. И у нас, наконец, появится музейно-выставочное пространство, где можно будет показывать коллекции нашего музея, изделия местных мастеров», - отметила Анна Морозова.

Отмечается, что на строительство нового центра планируется потратить порядка 150 миллионов рублей. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Культура».

Нацпроект «Культура» реализуется в России в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Проект включает в себя несколько направлений: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на его реализацию планируется выделить 113,5 миллиарда рублей.