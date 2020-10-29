Круглый стол: Образование.

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Вопросы образования в формате круглого стола обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с исполняющей обязанности первого заместителя Министра образования и науки Хабаровского края - Юлией Владимировной Зотовой и начальником Управления образования Администрации города Хабаровска - Татьяной Борисовной Матвиенковой. Радиослушатели буквально из первых уст узнали о строительстве новых учебных заведений на территории края, реконструкции уже существующих, кадрах, трудоустройство выпускников, а так же о том, что такое кванториумы и айти-кубы и цифровизация.

Юлия Зотова, исполняющая обязанности первого заместителя Министра образования и науки Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ