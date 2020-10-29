В аэропорту Хабаровска задержали контрабандиста с 36 тысячами долларов Фото: Борис КОКУРИН

Более 36 тысяч долларов или по нынешнему курсу около 3 миллионов рублей таможенники обнаружили во время проведения досмотра в Хабаровском аэропорту. Наличные деньги лежали в сумке, которую мужчина рассчитывал взять с собой в самолет, следующий из Хабаровска в Бухару. Как отметили в таможенники этот рейс предназначен для вывоза из России граждан Узбекистана или лиц, имеющих вид на жительство в этой стране.

- Мужчина следовал через «зелёный коридор», свидетельствуя о том, что товаров, подлежащих письменному декларированию, у него нет, - рассказала Елена Попова, пресс-секретарь Хабаровской таможни. - При устном опросе он пояснил, что не знал о необходимости декларировать наличные деньги, и с таможенными правилами не знакомился.

Кстати, сам нарушитель является гражданином России и теперь для него все может закончиться плачевно. Во-первых, доллары изъяли и отправили на экспертизу – вдруг купюры поддельные? Во-вторых, на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере».

Степень вины контрабандиста установит суд, но в любом случае он вынужден будет или заплатить очень немаленький штраф – либо в три раза, либо в десять раз больше найденной при нем суммы, либо отправиться на принудительные работы, либо отправиться в места не столь отсюда отдалённые на срок до двух лет.

- После прекращения в 2020 году международного авиасообщения между Россией и иностранными государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции, это первый случай недекларирования гражданами наличной валюты в Хабаровском крае, - рассказал Сергей Суриков, дознаватель по особо важным делам Хабаровской таможни.

Тем не менее раньше такие случаи происходили регулярно, последний был связан с женщиной, летевшей в Китай и так же не внесшей в декларацию крупную сумму наличных. Таможенники на всякий случае предупреждают – незнание закона не освобождает от ответственности и лучше заранее позаботиться о декларировании наличных.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Наличные денежные средства, единовременно перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза, необходимо задекларировать, если их общая сумма в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США. Задекларировать валюту можно двумя способами: заполнить бумажный вариант пассажирской таможенной декларации непосредственно до перемещения их через границу, либо в электронном виде: на сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Личный кабинет участника ВЭД» с помощью сервиса «Подача пассажирской таможенной декларации». Пошлина за декларирование наличных денежных средств не взимается.