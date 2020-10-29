«Ни с кем не контактирую»: губернатор Еврейской автономии рассказал о заражении коронавирусом Фото: Правительство ЕАО

Сегодня, 29 октября, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал о заражении коронавирусом. Он опубликовал пост об этом в своем аккаунте в Instagram.

- Если кто-нибудь еще думает, что коронавирус – шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьезные осложнения, - обратился глава региона к подписчикам. - Я знал об этом, когда мы пытались достать для региона маски весной. Я знал об этом, когда просил всех носить их в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел.

Ростислав Гольдштейн также сообщил, что, как минимум, две недели будет исполнять служебные обязанности в удаленном режиме. Он соблюдает предписания врачей, ни с кем не контактирует и сделает все возможное, чтобы скорее вернуться в строй.

Глава региона призвал население соблюдать масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. Он отметил, что эта мера может и не убережет 100 процентов от заражения, но риски снизит значительно.

По данным на вечер 29 октября 2020 года, Общее число заражений коронавирусом в регионе 1917. Из них выздоровели 954, скончались 32 человека. Госпитализировали в коронавирусные стационары 136 человек, 795 больных лечатся на дому амбулаторно.

На сегодняшний день увеличен коечный фонд инфекционной больницы до 110 мест. В учреждении находятся 100 пациентов, в том числе 85 с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

В инфекционном госпитале на базе Облученской районной больницы лечатся 96 пациентов, в том числе 51 с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен на 93,3 процента, то есть заняты 196 мест из 210.

На домашнем карантине остаются 796 человек. Также лечение получает 641 пациент, у которых диагностировали пневмонию, в том числе 19 детей.