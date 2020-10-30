Кто ходит в гости по утрам? Александр Флегонтов, Хабаровчата.

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
«Кто ходит в гости по утрам» - пятничный проект радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый звездный соведущий. В этот раз их было даже трое! Первый час открывал известный хабаровский иллюзионист Александр Флегонтов. Вместе с ним поговорили с председателем молодежной палаты города Хабаровска Сергеем Грициком.
Сергей Грицик, председатель молодежной палаты города Хабаровска
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Во втором часе соведущими стали юные дарования, ученики школы радио «Хабаровчата» Даша Симакова и Алексей Шувалов.
«Хабаровчата», Даша Симакова и Алексей Шувалов
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Ребята выяснили у нашего астролога Алевтины Скворцовой что сулят нам звезды, а психолог и бизнес тренер Ольга Палеха рассказала о тонкостях саморазвития и самовоспитания в подростковом возрасте.
Алевтина Скворцова, астролог
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Ольга Палеха, психолог, бизнес тренер
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Помимо этого мы разыграли между нашими радиослушателями пакет болельщика от наших друзей ФК «СКА Хабаровск».
Евгений, победитель розыгрыша «СКА Хабаровск»
Фото: Сергей ПЯТКОВ