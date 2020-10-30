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Радио «Комсомольская Правда»

Кто ходит в гости по утрам? Александр Флегонтов, Хабаровчата.

Прямой эфир 30 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (2):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Кто ходит в гости по утрам» - пятничный проект радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый звездный соведущий. В этот раз их было даже трое! Первый час открывал известный хабаровский иллюзионист Александр Флегонтов. Вместе с ним поговорили с председателем молодежной палаты города Хабаровска Сергеем Грициком.

Сергей Грицик, председатель молодежной палаты города Хабаровска

Сергей Грицик, председатель молодежной палаты города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Во втором часе соведущими стали юные дарования, ученики школы радио «Хабаровчата» Даша Симакова и Алексей Шувалов.

«Хабаровчата», Даша Симакова и Алексей Шувалов

«Хабаровчата», Даша Симакова и Алексей Шувалов

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ребята выяснили у нашего астролога Алевтины Скворцовой что сулят нам звезды, а психолог и бизнес тренер Ольга Палеха рассказала о тонкостях саморазвития и самовоспитания в подростковом возрасте.

Алевтина Скворцова, астролог

Алевтина Скворцова, астролог

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Палеха, психолог, бизнес тренер

Ольга Палеха, психолог, бизнес тренер

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Помимо этого мы разыграли между нашими радиослушателями пакет болельщика от наших друзей ФК «СКА Хабаровск».

Евгений, победитель розыгрыша «СКА Хабаровск»

Евгений, победитель розыгрыша «СКА Хабаровск»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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