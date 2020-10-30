В Биробиджане почтили митингом память жертв политических репрессий

В Биробиджане почтили память жертв политических репрессий Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В Биробиджане регулярно отмечаются общероссийские праздники и памятные даты, связанные с историей страны. Сегодня в столице Еврейской автономии провели митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. По традиции, траурное мероприятие состоялось возле Поклонного креста, установленного возле Благовещенского кафедрального собора — на территории Биробиджанской епархии.

Как сообщил архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, из-за коронавируса организаторы решили ограничить количество участников. Всего собралось около 20 человек (большинство — в защитных масках), в том числе члены областного правительства, депутаты Законодательного Собрания ЕАО, священники и представители СМИ. Из колонок звучала печальная музыка, кто-то держал в руках принесенные с собой цветы.Вперед выдвинулись ведущие мемориального митинга.

Собравшиеся соблюдали масочный режим Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

— Почти 30 лет прошло с момента принятия закона Российской Федерации «О реабилитации» и выхода в свет Указа президента Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. Эти документы положили начало активному претворению в жизнь многолетних замыслов и чаяний передовой российской общественности по восстановлению справедливости в отношении тех, кто безвинно пострадал в годы сталинских репрессий. Трудно переоценить масштаб трагедии, который принес нашему народу период культа личности. Эта трагедия — не повод для неверия в светлые идеалы будущего. Она — наша боль и горький исторический урок, требующий анализа, серьезной политической и нравственной оценки, необходимой для обновления общества, — пояснили ведущие.

УРОК ИЗ ПРОШЛОГО

В дальнейшем собравшимся сообщили, что нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния. Сейчас важно для всех опираться на ценности доверия и стабильности. Только на этой основе можно решить задачи, которые стоят перед обществом и страной.

Перед собравшимися также выступил архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Слово взял депутат Законодательного Собрания ЕАО Андрей Голубь. Он напомнил, что миллионы людей пострадали в годы сталинского террора - за свои политические убеждения, за взгляды, а также по национальному принципу и вероисповеданию.

— Еврейской автономной области также коснулись эти события. Наши земляки были репрессированы по страшной статье 58, став врагами народа. Для человека это практически равносильно смертному приговору. Но также страдали и близкие, и члены его семьи. Мы всегда должны помнить, уважать,чтить память репрессированных. Сегодня мы живем в мире, где у нас могут быть разные политические взгляды, разные убеждения, разное вероисповедание. Но мы ценим и дорожим друг другом. Мы живем в мире, и мы должны хранить этот мир, — подчеркнул Андрей Голубь.

Перед собравшимися также выступил архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. Он напомнил о славной истории России и посетовал на то, что в этой истории есть также трагические страницы.

После традиционной минуты молчания состоялось коллективное возложение цветов к Поклонному кресту Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

— Самыми страшными являются преступления, которые были совершены государственной властью в мирное время. Ибо они привели к гибели многих людей, которые лукаво были названы врагами народа, — подчеркнул владыка. — Эти люди не сломились, они не клеветали в ответ. Многие из них являются ярчайшими примерами для подражания. Очень радует то, что власть Российской Федерации ввела этот день (30 октября) в календарь значимых дат. Это свидетельствует о том, что совершившиеся преступления со стороны государственной власти в советский период не являются тем, что можно принять как норму. Вечная память тем, кто невинно погиб, и кто сегодня вспоминается во всем нашем Отечестве!

После традиционной минуты молчания состоялось коллективное возложение цветов к Поклонному кресту. Также организаторы пригласили всех желающих присоединиться вечером к общероссийской «Молитве памяти», которая в столице ЕАО состоится на территории Благовещенского кафедрального собора.