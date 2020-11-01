Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 1 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 1 ноября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 16294. Из них вылечились 11373 человека, скончались 134. За последние сутки в регионе выявили 232 новых случая заболевания. До данным на вечер 31 октября, получают лечение 4787 человек, из них в стационаре 2246, амбулаторно 2541. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 31 октября, за минувшие сутки в Хабаровск - 167 случаев заражения, в Хабаровском районе - 19, в районе имени Лазо - 21, в Бикинском районе - 10, в Амурском - два, в Комсомольском - 13.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.