Таинственный светящийся объект в небе над Хабаровском: мнение астронома-любителя Фото: Предоставлено очевидцем

Накануне покой жителей Хабаровска взбудоражило загадочное явление. В небе над городом появилось некое свечение. Некоторые приняли неопознанный объект за горящий самолет. Видео загадочного явления облетело соцсети и собрало массу комментариев. Одни рассказывали, что видели, как это самое нечто сгорело в полете и поэтому предположили, что это, скорее всего, был метеорит, другие с юмором отнеслись произошедшему. Комментаторы предположили, что так прилетает Санта Клаус, Лунтик возвращается домой, трансформеры атакуют, это привет из Челябинска, где в 2013 году упал метеорит, и многое другое вплоть до вторжения НЛО. Однако, по мнению любителей астрономии, это явление можно назвать вполне себе обычным.

- По моему мнению, это был либо метеор, они довольно часто пролетают, попадают в атмосферу и с поверхностью Земли не взаимодействуют, либо космический мусор. Возможно, это был выведенный с орбиты спутник, который отработало свое, - рассказал Владимир Наумов, хабаровский астроном-любитель.

Он рассказал, что однажды лично видел, как персеида летела, раскололась и микрофейерверком сгорела. Такие астрономические явления не редкость. Показалось, что это было очень близко к земле? И на это есть объяснение. Когда тело горит, оно взаимодействует с атмосферой, значит было на высоте километров 100. Чем ближе оно опускается к Земле, тем быстрее сгорает.

- Удивительное в этом явлении только, что в Хабаровске его наблюдали уже дважды. Это как солнечные затмения. Они бывают каждый год по два раза. Но в одном месте они очень редко повторяются, то же самое и в этом случае. К слову, на Землю в разным местах в день сваливается около пяти тонн космического мусора, в том числе и в виде пыли, - подытожил Владимир Наумов.

Отметим также, что сообщения от очевидцев загадочного явления также приходили из Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, а также из Биробиджана и Находки.