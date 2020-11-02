В Биробиджане возродят детский хоккей с шайбой

Крытый каток "Победа" построен в Биробиджане федерального бюджета Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Еще несколько лет назад в ЕАО шайбу гоняли только любители. На официальном уровне в регионе развивали исключительно хоккей с мячом. Ситуация изменилась с приходом в Еврейскую автономию «Ночной хоккейной лиги» - усилиями энтузиастов стали проводиться турниры с участием нескольких команд, возраст хоккеистов составлял 18 лет и старше.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПЯТЕРКИ

Накануне дошел черед и до детского хоккея с шайбой. Региональный представитель «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) Эдуард Клейман провел организационную встречу в крытом катке «Победа», который был построен в Биробиджане при поддержке федерального бюджета. Всего собралось около двадцати участников, в том числе тренеры, родители потенциальных хоккеистов, а также представители СМИ.

Региональный представитель "Ночной хоккейной лиги" (НХЛ) Эдуард Клейман провел организационную встречу Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Мы дали объявления в социальных сетях, чтобы привлечь внимание родителей. Ведь в Биробиджане детской секции по хоккею с шайбой не было много лет. По сути, мы возрождаем детский хоккей с шайбой в Еврейской автономной области. Лед в «Победе» нам предоставят бесплатно по договоренности с областным правительством, организационную поддержку окажут Федерация хоккея России, Федерация хоккея Дальнего Востока и руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур», - рассказал корреспонденту «КП»-Хабаровск» Эдуард Клейман.

Собравшиеся родители с интересом отнеслись к поступившему предложению. Как оказалось, с начинающими хоккеистами будут заниматься три тренера: мастер спорта по конькобежному спорту Сергей Вошкулатов, выпускник тындинской хоккейной школы Евгений Арский и Александр Ковалев, который ранее проживал в Сибири и имел к хоккею непосредственное отношение.

Биробиджанские родители оценили все перспективы хоккейной секции Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Я думаю, в течение месяца мы скомплектуем полную группу в возрасте от пяти с половиной лет и старше. Всем нужно иметь инвентарь, в том числе коньки, налокотники и наколенники. Тренировки будут проводиться два раза в неделю, стоимость обучения - две тысячи рублей в месяц, - сообщил Эдуард Клейман.

НАУЧИМ ВСЕМУ

Кто-то из родителей поинтересовался, можно ли привести в хоккейную секцию ребенка, который вообще ни разу не катался на коньках. На этот вопрос был дан утвердительный ответ. По словам тренера Сергея Вошкулатова, «нулевой рубеж» (полное отсутствие соответствующего навыка) будет преодолен в сжатые сроки - каждый воспитанник научится уверенно держаться на льду, применяя весь арсенал приемов. А другие необходимые навыки юные хоккеисты приобретут с помощью Евгения Арского и Александра Ковалева.

Кстати, как сообщил корреспонденту «КП»-Хабаровск» Эдуард Клейман, несколько хоккейных команд готовы принять участие в чемпионате ЕАО по этому виду спорта и в региональном турнире НХЛ. Но точная дата запланированных соревнований неизвестна. Как только будет получено «добро» от Роспотребнадзора, и режим по коронавирусу смягчится, начнутся бескомпромиссные ледовые баталии...