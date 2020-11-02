Двух министров утвердили в Хабаровском крае

Без приставки «исполняющий обязанности» будут работать министры строительства и транспорта и дорожного хозяйства Фото: Антон ТИХИЙ

В правительстве Хабаровского края окончательно утверждены два министра. Теперь без приставки «исполняющий обязанности» будут работать министры строительства и транспорта и дорожного хозяйства.

- Министр транспорта и дорожного хозяйства Роман Мирошин и министр строительства Андрей Чекулаев окончательно утверждены в своих должностях, без приставки «и.о.», - сообщил Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края.

СПРАВКА «КП»

Мирошин Роман Анатольевич, родился 28 февраля 1981 года в Самаре. Окончил факультет экономики и управления Самарского Государственного Аэрокосмического Университета имени академика С.П Королева.

Карьеру начал в 2005 году, занимал руководящие посты в компаниях в сферах строительства, дорожного хозяйства, финансов в Самарской, Оренбургской областях, Татарстане и Москве.

С 2012 года работал начальником производственно-технического управления Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы ГКУ «Горинформ». В сфере компетенции управления был демонтаж незаконной рекламы в Москве. В 2014 году ушел в дочерние предприятия ООО «Газпром энергохолдинг» (Москва, Санкт-Петербург).

В правительстве Хабаровского края с 4 сентября 2020 года.

Чекулаев Андрей Александрович, родился 13 августа 1967 года в Хабаровске. Окончил Хабаровское высшее военное строительное училище по направлению «Строительство зданий и сооружений». С 1994 года трудился в хабаровском и приморском представительствах компании «Ростэк».

С 2013 по 2017 годы занимал различные, в том числе руководящие должности в подведомственных структурах Спецстроя РФ. С 2017 года - первый заместитель министра строительства Хабаровского края. После этого уехал работать в Сахалинскую область, где занимал должность первого заместителя министра ЖКХ регионального правительства.

С сентября 2020 года и.о. министра строительства Хабаровского края.