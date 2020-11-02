Это Хабаровск! Телекоммуникационное мошенничество

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Технический прогресс не стоит на месте, будущее неистово наступает. Однако вместе с резким скачком технологий пришли и новые виды мошенничества. Теперь недобросовестные элементы занимаются отъёмом у населения непосильно нажитого не только в подворотнях и темных переулках, но и в цифровом пространстве. О современных схемах электронного грабежа и способах защиты от него в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал прокурор Центрального района города Хабаровска Антон Викторович Хомягин.