Легко ли получить миллион жилищной субсидии в Хабаровске? Фото: Ольга КИВА

Семья Д. приняла участие в программе «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». Свою субсидию на покупку жилья молодая семья ждала четыре года. Однако получить долгожданную финансовую поддержку оказалось не так легко, как изначально ожидалось. К слову, Волан-де-Морт со всей свой армией нечисти не смог бы пробить броню российских чиновников и банков, что уж говорить о молодой семье. Семья Д. в красках описала, с какими проблемами столкнулась, пока получала субсидию.

НАЧАЛО

Началось все мирно-благородно: нашли застройщика, подготовили документы, принесли в минстрой, получили свидетельство на получение выплаты. Этот механизм был подробно описан в инструкции, которую выдали в министерстве. Молодая семья претендовала на получение дальневосточной ипотеки - условия соблюли, согласие получили, подобрали подходящее жилье и начали процесс оформления. Все шло строго по учебнику. Однако, когда документы надо было подавать на регистрацию, случилось первое ЧП.

- Процесс согласования растянулся почти на месяц. За это время в банке заранее выясняла, можно ли купить квартиру у неаккредитованного застройщика. Меня заверили, что можно, а перед самой регистрацией документов пришел отказ в оформлении ипотеки, потому что застройщик не аккредитован, - рассказывает Анна (имя изменено - прим. ред.).

Момент был нервный и очень неприятный. Банк - «чье имя нельзя говорить», ибо ситуация могла произойти в любой финансовой организации - в конце концов признал некомпетентность своих сотрудников и принес извинения. Однако потерянное время уже не вернуть, надо было срочно менять застройщика, бежать в минстрой, менять свидетельство. В панике и со слезами на глазах, так как нужно было решать другие жизненные вопросы, но их пришлось отложить, справились с задачей. Нашли аккредитованного застройщика, договор от него зарегистрировали быстро, так же быстро получили ипотеку. Казалось бы, еще пару действий - и процедура закончена, но не тут то было. Вмешались силы зла и бюрократии.

«НУ ТОГДА ДЕНЕГ НЕ ПОЛУЧИТЕ И ВСЕ!»

Первую заявку банк отклонил, затребовал нотариальное заверение и обязал указать некоторые реквизиты. Для этого нужно было составить допсоглашение. С реквизитами все было понятно, а как оформлять заверение - не знали ни застройщик, ни минстрой, ни нотариус. И не потому, что все они некомпетентны. Просто... формы такой нет. Включился коллективный разум, благодаря которому документ в муках родился на свет божий. Пока готовили допсоглашение, выяснилась еще одна неприятная деталь.

- Я заранее отправляла в минстрой договор, думала, что его хотя бы посмотрят, скажут, что с ним не так, - рассказывает Анна. - В итоге пришлось звонить самой и просить, чтобы проверили, а минстрой мне и говорит человеческим голосом:

- «Посмотрим, когда заявка на вас придет!».

- «А если там что-то не так будет?», - спрашиваю я.

- «Ну тогда денег не получите и все».

- В этот момент случился очередной приступ паники, да такой, что слезы просто градом полились. Осталась один на один с проблемой, не знала, как быть. Сама не поняла, откуда силы взялись, чтобы добиться все-таки проверки документа. Выяснили, что надо в допсоглашение вписать еще, что родители ребенку долю выделяют.

ОТКАЗ, ОТКАЗ И СНОВА ОТКАЗ

Составленное с горем пополам соглашение отправили в Росреестр, и... получили отказ. Причина - требуется согласие банка на включение ребенка в договор долевого участия. После этого начинается очередной круг ада, потому что в банке «чье имя не надо называть» нет ни одного сотрудника, который знает, как это согласие выдавать. Да-да. Каждый из специалистов, работавших с молодой семьей, выдавал новые требования, запрашивал разные документы, а один из них и вовсе неправильно оформил заявку. За это в банке извинились уже во второй раз. Добиваться документа пришлось со скандалами и угрозами подать в суд, ибо срок свидетельства поджимал, а банковские сотрудники не шибко торопились решать вопрос.

Искомый документ в конечном итоге удалось добыть. Побежали подавать его и допсоглашение в Росреестр. Еще немного ожидания, и зарегистрированные документы в руках, а с ними, как красноармеец со знаменем и на броне, опять в банк. Казалось бы, осталась самая малость, но снова удар под дых от банковских сотрудников.

- Заявку оформили с учетом всех предыдущих пожеланий, приложили все документы, ждем решения - приходит отказ, - поделился муж Анны Андрей (имя изменено - прим. ред.). - Тут уже психика не выдержала окончательно, и в офисе банка разразился самый настоящий скандал. Причиной отказа, как выяснилось, стала банальная невнимательность сотрудника банка. Он отказал, потому что не увидел в договоре полный адрес приобретаемой недвижимости.

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА

Семья написала очередную жалобу на очередного сотрудника. Оформили новую заявку.

- На всякий случай дежурили в офисе банка, вдруг надо будет уточнять, выяснять, объяснять, - рассказала Анна. - Как оказалось, поступили совершенно правильно, и плевать было, что банк уже закрывался, сидели, ждали до победного конца. В итоге проверяющие еще затребовали документы. Порылись в куче бумаг, которых за последние полгода скопилось уже прилично и которые приходилось носить с собой, нашли нужную, отдали.

Логичное завершение истории - заявку все-таки согласовали и отправили ее в минстрой. В тот день первый раз за последние полгода семья уснула спокойно, не до конца веря, что борьба за государственный миллион наконец-то закончилась победой.