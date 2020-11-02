Чемпионата не будет: В Хабаровске отменили Чемпионат России по дзюдо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин должен был пройти в Хабаровске во второй раз, впервые сильнейшие борцы страны встречались на татами в краевом центре в 2016 году - четыре года назад.

Спортивными чиновниками правительства края была проведена серьезная работа для того, чтобы соревнования вновь прошли на территории края. Состязания должны были начаться седьмого, а финалы 10 ноября, но в дело вмешался коронавирус.

- Несмотря на то, что оргкомитет по проведению чемпионата в Хабаровске готовился принимать беспрецедентные меры предосторожности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди участников соревнований, тренеров и судей, Федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

Напомним, что сейчас в Хабаровском крае ужесточаются меры по предотвращению заражения новой коронавирусной инфекцией, так, например, на территории региона отменены спектакли в театрах. На стадион имени Ленина и в «Платинум-Арену» пока пускают до 30 процентов зрителей от общей вместимости спортивных сооружений.

Также из-за коронавируса был отменен матч на Суперкубок России по хоккею с мячом, однако, как уверяют в пресс-службе «СКА-Нефтяника», Чемпионат России в Хабаровске стартует без изменений - 7 ноября. Специально для этого в федерации изменили регламент проведения соревнований.

СПРАВКА «КП»

По данным краевого минздрава на утро 2 ноября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 16525. Из них вылечились 11391 человек, скончались 136. За последние сутки в регионе выявили 231 новый случай заболевания. По данным на вечер 1 ноября, получают лечение 4998 человек, из них в стационаре 2362, амбулаторно 2636.