В Хабаровском крае организатор крупнейшей нарколаборатории на Дальнем Востоке получил 7 лет колонии Фото: УТ МВД России по ДФО

Мы уже писали, что в августе 2019 года в районе имени Лазо сотрудниками транспортной полиции была ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. По оценке экспертов – это было крупнейшее производство на Дальнем Востоке, и одно из крупнейших в России.

Только для того, чтобы вывезти с места производства все наркотики, прекурсоры и оборудование сотрудникам полиции понадобилось двое суток и несколько грузовиков. Тогда из незаконного оборота изъято более 25 килограммов синтетических наркотиков, свыше трех с половиной тонн прекурсоров и иных химических веществ для их изготовления.

В Хабаровском крае организатор крупнейшей нарколаборатории на Дальнем Востоке получил 7 лет колонии Фото: УТ МВД России по ДФО

- Организаторами лаборатории стала семейная пара из Республики Саха (Якутия), 38-летний мужчина, его 26-летняя жена, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, - рассказала Ольга Мироненко, начальник управления информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ДФО. - Установлено, что изготовленные в лаборатории наркотические вещества реализовывались бесконтактным способом, посредством курьеров, как на территории Дальнего Востока, так и переправлялись в западные регионы страны.

Лаборатория маскировалась под одно из фермерских хозяйств в районе имени Лазо. Молодые люди по поддельным документам выкупили за три миллиона рублей разорившуюся ферму. Хозяйство соответствовало всем требованиям злоумышленников – было достаточно обширным и располагалось вдали от населенных пунктов.

В Хабаровском крае организатор крупнейшей нарколаборатории на Дальнем Востоке получил 7 лет колонии Фото: УТ МВД России по ДФО

Когда дело набрало обороты супружеская пара привлекла к производству «синтетики» своего 27-летнего родственника. Сама лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты.

Перевозить тонны прекурсоров и иных химических веществ в специальные места хранения, сотрудникам полиции пришлось еще и из-за того, что в случае разгерметизации бочек могла возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей. Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 килограммов наркотических средств (это около одного миллиона разовых доз).

В Хабаровском крае организатор крупнейшей нарколаборатории на Дальнем Востоке получил 7 лет колонии Фото: УТ МВД России по ДФО

Суд над семьей наркодельцов начался в августе этого года. Тогда все ожидали что наиболее вероятным исходом для производителей наркотиков станет пожизненное заключение. Однако суд района имени Лазо решил иначе. 38-летний организатор лаборатории осужден к семи годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник, 27-летний уроженец Республики Саха (Якутия) приговорен к пяти годам семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время следователями следственной части СО УТ МВД России по ДФО продолжается расследование уголовных дел, возбужденных в отношении еще троих участников данной организованной группы.

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