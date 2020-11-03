Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 3 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 3 ноября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 16754. Из них вылечились 11456 человек, скончались 138. За последние сутки в регионе выявили 229 новых случаев заболевания. До данным на вечер 2 ноября, получают лечение 5160 человек, из них в стационаре 2457, амбулаторно 2703. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 1 ноября, за минувшие сутки в Хабаровске зарегистрировали 192 случая заражения, в Хабаровском районе - пять, в Бикинском районе - шесть, в Амурском районе - шесть, в имени Лазо районе - один, в Совгаванском районе - один, в Верхнебуреинском районе - один, в Комсомольске-на-Амуре - 16, в Вяземском районе - три, в Николаевском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.