В биробиджанском микрорайоне разрастается пожароопасная зона

Обширная антисанитарная зона возникла в районе улицы Советской Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В этом году санитарно-эпидемиологическая обстановка в Биробиджане ухудшилась. Запрет на массовые мероприятия (из-за пришествия коронавируса) снизил до минимума количество субботников, которые ранее проводились в теплое время года в областном центре. Это привело к замусориванию территорию многих участков столицы ЕАО.

В частности, обширная антисанитарная зона возникла в районе улицы Советской — возле гаражей, возведенных в этом месте. На территории в несколько сотен квадратных метров образовались десятки несанкционированных свалок, где преобладает мусор искусственного происхождения.

На территории в несколько сотен квадратных метров образовались десятки несанкционированных свалок Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Среди мусора — немало ящиков, пакетов, автошин, изношенной обуви и одежды, старой мебели тряпок и другого «ситуационного топлива». В сочетании со сломанными ветками и густыми зарослями травы, высохшей на солнце, это создает реальную угрозу пожара с быстрым распространением пламени по окружающей территории. Достигнув гаражей, где хранится горючее, огонь может вызвать серьезные последствия.

— Летом здесь бомжи обитали, с холодами они куда-то делись. А дети до сих пор возле гаражей играют. На днях я увидел, как подростки баловались здесь со спичками. Отогнал хулиганов, но каждый день ведь здесь не будешь дежурить! Пока пожарные приедут, все заполыхает, очень опасное место, - поделился своими впечатлениями биробиджанский пенсионер Николай Иванович.

Среди мусора — немало ящиков, пакетов, автошин, изношенной обуви и одежды, старой мебели тряпок и другого «ситуационного топлива» Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Подтверждением реальности угрозы стали несколько пепелищ, которые корреспондент «КП» - Хабаровск» обнаружил в этом микрорайоне. Почерневшие доски, обугленные сапоги и оплавленные неопознанные предметы создают жутковатое впечатление. Не исключено, что пожары вызваны пиршествами бездомных, косвенным свидетельством чему служат пустые бутылки из-под спиртных напитков, усеивающие округу.

Об аналогичных антисанитарных зонах автору этих строк сообщили другие биробиджанцы, встревоженные происходящим. Так, например, житель областного центра Константин пожаловался на горы мусора, которые возникли возле гаражных массивов в районе улиц Осенняя и Текстильная. По его словам, никто эти свалки не ликвидирует, опасность для местных жителей с каждым днем увеличивается.

— Обращался по этому поводу в мэрию, но толку никакого. Пора уже проводить рейды, ловить за руку и штрафовать нарушителей, — предложил Константин. — Ведь пожароопасную зону, на мой взгляд, создают сами владельцы гаражей, которые не хотят платить за вывоз мусора и вываливают его в непосредственной близости. Кинет кто-то непотушенный окурок, и никому мало не покажется...

Актуальность этой проблемы подтверждает и официальная статистика. Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО Ольга Минчакова, более трети всех пожаров в Еврейской автономной области происходит от беспечного обращения с огнем и неосторожности при курении. Всего с начала 2020 года в регионе произошел 1271 пожар, погибли 15 человек, 19 травмированы, спасены 67 человек. Огнем уничтожено имущество на общую сумму более двух миллиона рублей.