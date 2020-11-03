Депутат Хабаровского заксобрания Игорь Гудин посетил избирателей Амурского района

С рабочим визитом свой избирательный округ посетил председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

С рабочим визитом свой избирательный округ посетил председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин. В Амурском районе он провел четыре дня. За это время парламентарий встретился с главами поселений, выслушал их пожелания и обсудил проблемные вопросы. Кроме того, в план командировки вошло посещение целого ряда социальных объектов, где прошли встречи с избирателями.

Так, Игорь Гудин провел несколько встреч с жителями села Вознесенское. Здесь говорили о капитальном ремонте медицинской амбулатории и реконструкции участка автодороги на подъезде к поселению.

- Данные вопросы на протяжении ряда лет не решаются, со стороны профильных министерств ежегодно приходят лишь обещания, - прокомментировал ситуацию Игорь Гудин. - По результатам приема граждан провел встречу с активом села с участием главы поселения Лилией Геннадьевной Калиниченко. Также ознакомились с объектами, обозначенными на приеме, глава поселения предоставила дополнительную информацию о том, что на капитальный ремонт медицинской амбулатории имеется проектно-сметная документация, но из года в год ремонт переносится. Будем прорабатывать этот вопрос, чтобы сдвинуть с мертвой точки.

В селе Падали Игорь Гудин побывал в образовательных учреждениях, где ознакомился с исполнением поручений по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов. Парламентарий отметил, что вопросов с обеспечением горячим питанием школьников младших классов нет. А вот культурная часть в селе подкачала. Ремонта требует культурно-досуговый центр «Рассвет».

В ходе личной встречи с заместителем главы района Людмилой Бессмертных выяснилось, что в работе находится проектно-сметная документация, в первом квартале 2021 года планируется пройти государственную экспертизу. С получением положительного заключения она будет направлена в министерство культуры Хабаровского края для выделения средств на софинансирование.

Последний день командировки депутат посвятил социальной инфраструктуре поселка Эльбан. Вместе с главой поселения Константином Кузьминым посмотрел, как ведется капитальный ремонт пятого этажа филиала №1 КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» - данный вопрос стоит на контроле выданных поручений правительства края, обсудили кадровое обеспечение больницы врачами и материально-техническое снабжение пятого этажа после ремонта.

Под депутатский контроль попали также Центр славянской культуры «Родник», в котором завершен капитальный ремонт кровли, актового зала и фасада, участок дороги «Подъезд к селу Ачан», который находится на реконструкции, АЗС ПАО «НК Роснефть», строительство которой должно обеспечить топливом жителей сразу нескольких населенных пунктов: сел Болонь, Менгон, Ачан, Джуен и других.

- Для решения проблемных вопросов были проведены встречи с главой Амурского муниципального района Павлом Боровлевым, главами поселений района. Также я принял участие в заседании Совета депутатов Эльбанского городского поселения и провел ряд рабочих встреч с жителями и руководителями предприятий и учреждений Амурского района. По результатам командировки в работу приняты обращения и жалобы граждан, а также вопросы, озвученные при посещении объектов. Будем решать их совместными усилиями, - сказал по итогам командировки Игорь Гудин.