Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 4 ноября 2020 года

В Хабаровске за минувшие сутки зарегистрировано 179 случаев заражения COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро, 4 ноября 2020 года, COVID-19 в Хабаровском крае нашли у 16980 человек. Успешно справились с опасной инфекцией 11533 пациента, 5307 получают лечение. С начала пандемии скончались из-за коронавируса 140 человек.

За минувшие сутки (3 ноября) в регионе диагностировали 226 новых случаев заболевания коронавирусом. 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 16 - на ИВЛ. Два человека скончались от COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В Хабаровске за минувшие сутки зарегистрировано 179 случаев заражения COVID-19, в Хабаровском районе - девять, в Бикинском район - три, Нанайском - 14, имени Лазо - семь. В Солнечном районе коронавирус нашли у четверых человек, в Комсомольске заболели трое, в Вяземском районе - семеро.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.