«Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь»: Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Днем народного единства

Михаил Дегтярев отметил, что каждый житель края должен выполнять свои обязанности по стратегическому развитию региона Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к правднованию Дня народного единства. В регионе пройдет ряд мероприятий, впервые в онлайн-формате. Жителей края поздравил врио губернатора Михаил Дегтярев.

- Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с Днем народного единства, особенно приятно это делать в год 75-летия окончания Второй мировой войны и победы в Великой отечественной войне. Отдельные слова благодарности мы говорим ветеранам, которые ковали победу и в тылу, и на фронте плечом к плечу. В День народного единства мы вспоминаем народных героев, которые изгнали с территории Отечества иностранных захватчиков. Также мы вспоминаем и героев-первопроходцев, которые ценой неимоверных усилий освоили эти гигантские территории от Урала до Тихого океана, - сказал Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев отметил, что каждый житель края должен выполнять свои обязанности по стратегическому развитию региона. Только так можно достичь поставленных целей.

- Желаю всем жителям нашего региона здоровья и успеха. Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь. С праздником! - пожелал врио губернатора Хабаровского края.

Напомним, что в регионе пройдет онлайн-фестиваль, посвящённый обычаям и традициям народов России. Для телезрителей подготовлена концертная программа с выступлениями лучших творческих коллективов. С 3 по 8 ноября в пятый раз пройдет «Большой этнографический диктант». Задания будут опубликованы в 00:01 часа 3 ноября (МСК) на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Дальневосточная государственная научная библиотека представит выставку «В единстве наша сила!».