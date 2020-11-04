Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь»: Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Днем народного единства

Праздник жители региона проведут онлайн
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий
Михаил Дегтярев отметил, что каждый житель края должен выполнять свои обязанности по стратегическому развитию региона

Михаил Дегтярев отметил, что каждый житель края должен выполнять свои обязанности по стратегическому развитию региона

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к правднованию Дня народного единства. В регионе пройдет ряд мероприятий, впервые в онлайн-формате. Жителей края поздравил врио губернатора Михаил Дегтярев.

- Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с Днем народного единства, особенно приятно это делать в год 75-летия окончания Второй мировой войны и победы в Великой отечественной войне. Отдельные слова благодарности мы говорим ветеранам, которые ковали победу и в тылу, и на фронте плечом к плечу. В День народного единства мы вспоминаем народных героев, которые изгнали с территории Отечества иностранных захватчиков. Также мы вспоминаем и героев-первопроходцев, которые ценой неимоверных усилий освоили эти гигантские территории от Урала до Тихого океана, - сказал Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев отметил, что каждый житель края должен выполнять свои обязанности по стратегическому развитию региона. Только так можно достичь поставленных целей.

- Желаю всем жителям нашего региона здоровья и успеха. Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь. С праздником! - пожелал врио губернатора Хабаровского края.

Напомним, что в регионе пройдет онлайн-фестиваль, посвящённый обычаям и традициям народов России. Для телезрителей подготовлена концертная программа с выступлениями лучших творческих коллективов. С 3 по 8 ноября в пятый раз пройдет «Большой этнографический диктант». Задания будут опубликованы в 00:01 часа 3 ноября (МСК) на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Дальневосточная государственная научная библиотека представит выставку «В единстве наша сила!».

Общество: ВОПРОС ДНЯ

Рекомендуемые