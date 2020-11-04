Новогодние игрушки в Хабаровске 2020: как бюджетно нарядить елку к празднику? Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

До Нового года еще целых два месяца, однако подготовка к этому празднику традиционно начинается задолго до него самого. Хабаровчане уже всерьез озабочены поиском подарков для родных, друзей и коллег, а также украшений для самого главного символа праздника - новогодней ели. Магазины, отвечая на повышенный спрос, выставили на витрины довольно немаленький ассортимент новогодних игрушек и гирлянд. Как не разориться на декоре и при этом собрать достойный набор для украшения елки и дома? Надеемся, наш обзор поможет вам не упасть в пучину шопоголизма и сохранить изрядно потрепанный в 2020 году семейный бюджет.

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ

В магазинах шарики обычно представлены или в наборах от шести до 50 штук, или одиночными экземплярами Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Начинаем наш обзор новогодних игрушек в Хабаровске 2020, разумеется, с самого главного элемента елочного оформления - стеклянных или пластиковых шариков. Тут стоит отметить, что в магазинах шарики обычно представлены или в наборах от шести до 50 штук, или одиночными экземплярами. Последние, как правило, имеют замысловатый дизайн и большие размеры, ну и стоят, соответственно, дороже.

Лучшее соотношение «цена-количество» показывают шарики-малыши от трех до пяти сантиметров в диаметре в наборах по 20-30 штук Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Лучшее соотношение «цена-количество» показывают шарики-малыши от трех до пяти сантиметров в диаметре в наборах по 20-30 штук - такой набор будет стоить от 150 до 200 рублей. Шары побольше - диаметром от шести сантиметров - будут стоить примерно 100 рублей за набор из шести штук, 150 рублей за 12 и 390 рублей за набор из 18 шаров.

Шарики по восемь сантиметров в диаметре встречаются чуть реже - обычно их можно увидеть в наборах по четыре штуки за 100-120 рублей.

Наборы-гиганты из 48-60 шаров разных размеров и одной цветовой гаммы стоят сейчас около 380-700 рублей в зависимости от дизайна и наполнения. Такие наборы созданы, по всей видимости, для очень занятых горожан - быстро забежал в магазин, схватил коробку и нарядил всю елку от макушки до основания.

Что касается одиночных, «фантазийных» шариков - то тут диапазон цен широк, а оформление их самое разнообразное - текстильные, деревянные, с пайетками и стразами, ажурные и металлические - глаза разбегаются, но кусающиеся цены возвращают с небес на землю.

Минимальная стоимость одного такого шара составит 50-60 рублей, максимальная - 300-500 Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Минимальная стоимость одного такого шара составит 50-60 рублей, максимальная - 300-500. Наш совет - если очень хочется, то можно купить два-три таких экземпляра. Сэкономить не получится, зато порадуете себя и домочадцев.

ВЕРХУШКИ, СОСУЛЬКИ, БЫЧКИ

Кроме шариков есть в продаже и другие игрушки, которые можно повесить на елку или расставить на полочках Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Кроме шариков, есть в продаже и другие новогодние игрушки 2020 в Хабаровске, которые можно повесить на елку или расставить на полочках. Их великое множество - сказочные гномы и феи, снеговики и Деды Морозы всех мастей, и, конечно, символ 2021 года - бык.

В последнее время набирают популярность так называемые «эко-украшения», выполненные из дерева или ткани Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Подвесные игрушки также можно условно разделить на серийные и штучные. В последнее время набирают популярность так называемые «эко-украшения», выполненные из дерева или ткани. Их, как правило, продают наборами от четырех до 12 штук в коробке. За набор деревянных звездочек-оленей-домиков из 12 штук можно заплатить от 150 до 450 рублей. Текстильные украшения обойдутся чуть дешевле - от 120 до 300 рублей за набор из шести предметов.

Стандартные пластмассовые звездочки, сосульки, домики или шишки можно купить по цене от 80 рублей за набор из шести штук Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Стандартные пластмассовые звездочки, сосульки, домики или шишки можно купить по цене от 80 рублей за набор из шести штук. Набор елочек из металла будет стоить уже 135 рублей за шесть игрушек.

Что касается новогоднего символа - быка - то подвесных игрушек мне почти не встретилось. Зато полным-полно всевозможных мягких игрушек и статуэток, и тут уже ценник может быть самым разным - от 100 рублей за небольшую фигурку до 5000 за огромного плюшевого быка чуть ли не в полный размер.

Верхушки для елок во всех магазинах представлены, как правило, двумя-тремя наименованиями Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Верхушки для елок во всех магазинах представлены, как правило, двумя-тремя наименованиями. В основном это пики и звезды - но мы за оригинальностью и не гонимся, нам важно уложиться в бюджет. Купить навершие для вашей елочки вы сможете от 85 до 500 рублей.

ГИРЛЯНДЫ И ВЕНКИ

Завершить свой обзор новогодних игрушек в Хабаровске 2020 хотелось бы темой праздничного освещения и украшения квартиры. А для этого как нельзя лучше подходят рождественские венки и гирлянды, которые добавят волшебной новогодней атмосферы.

Большие роскошные венки начинаются от 500 рублей за 50-сантиметровый из чистых еловых веток без единого элемента декора и заканчивая богато украшенными, припудренными «снегом» венками Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Начнем с венков. Есть очень простенькие и маленькие - от 14 сантиметров в диаметре, состоящие из одной-двух искусственных веточек остролиста, елочных веток и шишечек. Такие венки очень бюджетные, можно найти и за 100 рублей, однако что-либо украсить ими толком не получится - скорее их можно использовать для сервировки стола или украшения своего рабочего места.

Большие роскошные венки начинаются от 500 рублей за 50-сантиметровый из чистых еловых веток без единого элемента декора и заканчивая богато украшенными, припудренными «снегом» венками, стоимость которых начинается от 990 рублей и доходит до 3000.

Самые роскошные гирлянды - многометровые, состоящие из лампочек или искусственных еловых лап Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Насчет гирлянд все тоже очень по-разному. Дешевле всего обойдутся те, что без дополнительного декора - обычные лампочки на витом шнуре. Такие гирлянды можно встретить от 160 рублей.

Дальше, по возрастанию цены, находятся гирлянды с фигурными лампочками - в виде снежинок, домиков, звездочек и шариков. Такие гирлянды, как правило, не стоят дешевле 300 рублей, хотя бывают и исключения. Например, набравшая в соцсетях большую популярность гирлянда из магазина фиксированных цен - лампочки сверху прикрыты деревянными домиками, смотрится она вполне симпатично, а стоит всего 200 рублей.

Самые роскошные гирлянды - многометровые, состоящие из лампочек и искусственных еловых лап. Купить такую гирлянду можно от 500 рублей в зависимости от ее длины и пушистости.

Цена символа года - от 100 рублей за небольшую фигурку до 5000 за огромного плюшевого быка Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Разумеется, охватить весь ассортимент елочных игрушек, продающихся в Хабаровске, просто невозможно. Поезжайте по магазинам сами, приценитесь и посмотрите все варианты. «КП»-Хабаровск» попыталась посчитать, во сколько обойдется в этом году украшение елки, и пришла к выводу, что это все-таки слишком индивидуально. Кому-то хватит и 12 шариков на дереве, а кому-то будет мало и 42, кто-то жить не может без праздничных гирлянд и новогоднего венка на двери - а кому-то и в голову не придет, что входная дверь нуждается в украшении. Поэтому думайте сами - решайте сами, а мы надеемся, что наш обзор поможет вам немного сориентироваться в этом новогоднем море.