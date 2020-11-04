«Желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира»: председатель парламента Хабаровского края поздравила жителей региона с Днем народного единства

В Хабаровском крае отмечают День народного единства Фото: Евгения МОЛОТОВА

В Хабаровском крае отмечают День народного единства. Праздничные мероприятия в регионе пройдут в онлайн-формате. Жителей региона поздравляет председатель законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

- Всех нас объединяет любовь к Отечеству, уважение к его славным традициям и истории, гордость за великие свершения наших предков. Этот день символизирует единение народов нашей страны, народов разной национальности и вероисповедания, - сказала председатель парламента края.

Ирина Зикунова отметила, что в непростое время испытаний особенно важно уважать друг друга, подставлять плечо в том числе в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и работать на созидание, в целях социально-экономического развития нашего края.

- В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, успехов, толерантности и оптимизма! - добавила Ирина Зикунова.