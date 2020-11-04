«Живу, как живу, о смерти не думаю»: в Хабаровске скончался самый модный пенсионер

Жизненный путь Бориса Дунаевского оборвался на 76-м году Фото: Борис КОКУРИН

Борис Яковлевич Дунаевский – это имя знакомо, наверное, каждому жителю России из тех, кто знаком с миром моды и стиля. «Стильный дед», «Красавчик», «Браво, Борис!» «Самый стильный пенсионер России» - такие комментарии чаще всего можно увидеть под фотографиями в аккаунте Инстаграма дальневосточной иконы стиля. Само его существование для многих было вызовом – старик, одевающийся в брендовые вещи, а не стоящий в очереди в бюджетном магазине? Непостижимо! Неправда! Такого просто не может быть!

Слухи долгое время преследовали Бориса Дунаевского. Хейтеры требовали: «уберите стилистов и фотографов», удивлялись «как можно себе позволить на пенсии покупать Prada?», подозревали в нем Корейко. А он жил. Просто жил.

Как говорил сам Борис Яковлевич, его судьбу перевернул рак. Страшный диагноз поставили в 2006 году. И он разделил жизнь на «до и после». Следуя логике повествования стоит сначала рассказывать о том, что было до. Скучные анкетные данные: родился 2 июля 1945 года, в 16 лет начал карьеру на станкостроительном заводе. Закончил хабаровский политех. Семья. Сын. Развод. Все как у всех. До 2005 года – военный инженер. А после… рак. Клиника. Операция. Лучевая терапия. Клиническая смерть. Четыре года в больницах. И…чудо? Пережив клиническую смерть, он увлекся живописью, начал интересоваться искусством, позже он занялся дизайном и оформлением собственной квартиры. Корреспонденты «КП» - Хабаровск» бывали у него в гостях. Барокко в обычной двухкомнатной хрущевке. Написанные им самим картины. Отреставрированная своими руками мебель. Последние годы своей жизни Борис Дунаевский посвятил искусству. И сам, без преувеличения стал искусством.

- Многие спрашивают у меня, где я одеваюсь, - на самом деле в моей голове крутился только один вопрос - откуда у хабаровского пенсионера деньги на такую роскошь, но пришлось подходить к нему поэтапно. Предпочитаю только брендовые марки. Мне нравится не только их отличие от повседневной одежды, но и качество. Вот эти кеды фирмы «Биллионер» я купил с хорошей скидкой. Потратил 60 тысяч рублей, хотя их стоимость 90 тысяч. Вообще, моя слабость - это аксессуары: очки, украшения, головные уборы. Они делают образ полноценным. Вот эта подвеска - от «Версаче» - делился он секретами своего стиля в декабре 2017 года.

Собранного им гардероба уже тогда, по словам «модного деда» хватало ему до конца жизни. Так и вышло. 1 ноября 2020 года Борис Дунаевский скончался. Ему было 75 лет. Редакция «Комсомольской правды» приносит свои соболезнования родным и близким творца.