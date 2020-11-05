Из Таиланда в Хабаровск: как я встретила Новый год лицом к лицу с сотрудником паспортного контроля Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ПРАЗДНИК НА ПЛЯЖЕ

- В счастливую докоронавирусную эпоху мы с мужем каждую зиму непременно летали в жаркие страны, чтобы искупаться в море, поесть фруктов, отдохнуть как следует и набраться сил, - рассказала «КП» хабаровчанка Екатерина Фрейберг. - За 12 дней до наступления Нового 2016 года мы решили полететь в Таиланд, на остров Пхукет. В конце декабря там начинается «золотой сезон», во время которого спадает интенсивная жара и наступают солнечные, сухие, но комфортные дни.

На острове царила невероятная атмосфера - все искрилось, сияло, переливалось разноцветными огнями Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

На Пхукете в это время полным-полно иностранцев - американцев, немцев, французов, ирландцев и прочих - все едут на райские острова отмечать католическое Рождество.

Всюду висели рождественские украшения, у магазинов и кафе стояли огромные ростовые куклы Санта Клауса Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

На острове всю неделю царила просто невероятная волшебная атмосфера: все улицы, торговые центры, крошечные пабы и огромные сетевые рестораны, массажные салоны и рынки - все искрилось, сияло, переливалось разноцветными огнями, всюду висели рождественские украшения, стояли огромные ростовые куклы Санта Клауса, отовсюду лилась праздничная музыка, показывали уличные шоу, а возле магазинов одежды рядами выстраивались манекены в красных платьях всех длин и фасонов, ведь по тайским поверьям, встречать Новый год необходимо именно в красном наряде.

Возле магазинов одежды рядами выстраивались манекены в красных платьях всех длин и фасонов Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Днем мы предавались ленивому отдыху на пляже и наблюдали за иностранцами, купающимися в море в колпачках Санты или с оленьими рожками на голове, а вечером, после захода солнца, очарованные атмосферой праздника, бродили по моллам и покупали традиционные тайские новогодние открытки - раззолоченные, с изображением короля Таиланда или священных зданий.

На пляже можно было увидеть иностранцев, купающихся в море в колпачках Санты или с оленьими рожками на голове Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

WELCOME HOME!

- Вылет обратно в Россию нам назначили на 31 декабря, - продолжает Екатерина. - Мы с мужем рассчитывали, что прилетим как раз за три с половиной часа до боя курантов - этого времени должно было с лихвой хватить на то, чтобы выйти из самолета, пройти таможенный контроль, забрать чемоданы и доехать до дома, прямиком к накрытому столу, где нас должны были ждать родные и друзья. Однако, как это часто бывает, все пошло совсем не по плану.

По вечерам прямо на улицах устраивали праздничные представления и акробатические шоу Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Самолет приземлился вовремя в аэропорту Хабаровска. Довольные загорелые пассажиры уже было начали доставать из багажных полок пухлые корзины с фруктами, как вдруг в салон вошла стюардесса и попросила всех сесть обратно на свои места. Удивленным людям она объяснила, что из-за технической проблемы, возникшей в зоне досмотра, пассажиров сейчас не смогут ни принять, ни оформить въезд - нужно подождать. Раздосадованные, мы уселись в свои кресла и стали ждать, поглядывая в иллюминаторы. Ждать пришлось два часа…

За час до Нового года пассажиры, наконец, покинули самолет и столпились в зоне досмотра. Так получилось, что мы с мужем оказались в самом хвосте очереди - понимая, что к праздничному столу мы уже не успеем, решили отнестись к ситуации с юмором. В итоге моя очередь подошла ровно за минуту до боя курантов - я шагнула за металлические воротца, когда загорелась зеленая лампочка, и оказалась лицом к лицу с сотрудницей паспортного контроля. Мы посмотрели друг на друга - и в этот момент по ту сторону пункта пропуска раздались нестройные крики: «Ура! С Новым годом!»

- Что ж, с Новым годом вас, с новым счастьем! - сказала я, улыбаясь.

- Спасибо! - засмеялась девушка. - Проведете этот год, путешествуя, ведь как встретишь Новый год, таким он и будет.

А через полтора часа мы уже сидели дома за праздничным столом. Ели оливье и холодец, закусывая питахайей и манго, рассказывали о том, что видели, раздавали родным тайские сувениры и, конечно же, золотые открытки с буддийскими храмами на них.

Поездка завершилась так же, как и началась - необычно и удивительно, зато запомнилась на всю оставшуюся жизнь Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Редакция «КП»-Хабаровск» объявляет конкурс читательских историй «Мой необычный Новый год». Присылайте ваши истории на электронную почту yulia.terenteva@phkp.ru, в теме письма укажите название конкурса. Истории принимаем до 15 декабря 2020 года, итоги будут подведены к 20 декабря. Редколлегия определит три лучших, авторы которых получат призы. Внимание: присылая историю на конкурс, участник тем самым подтверждает, что текст авторский, написан им самим. Гонорар за публикацию историй не выплачивается. Денежный эквивалент призов не выдается.