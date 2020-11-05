В Хабаровске радикальный исламист получил три года колонии Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

24-летний приверженец идей террористической организации, не совсем легально проникший на территорию Российской Федерации, был несказанно удивлен, когда к нему в дачный домик пожаловал в гости спецназ ФСБ.

Парня скрутили, заковали в наручники и доставили к следователям на допрос, собранные доказательства однозначно говорили о том, что он учувствовал в деятельности запрещенной на территории России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Задержанный запираться не стал и признал свою вину в полном объеме.

В Хабаровске радикальный исламист получил три года колонии Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что ранее Саъдуллоев М.И. уже был выдворен с территории Российской Федерации в 2018 году, однако в конце 2019 года, изменив установочные данные, прибыл в Хабаровск под предлогом ведения трудовой деятельности, - рассказали в УФСБ России по Хабаровскому краю. - Являясь приверженцем радикальных течений ислама, иностранец стал оправдывать терроризм в своём окружении и осуществлять публичные призывы к террористической деятельности при помощи учётной записи в Интернет-мессенджере «Telegram».

После завершения расследования дело радикала было передано в 1-й Восточный окружной военный суд. парень обвинялся в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

- Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал Саъдуллоева виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - отметили в региональном ФСБ.

Помимо этого осужденного ограничили в правах. После отбытия наказания он будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе и в сети Интернет в течение двух лет.

Кстати, сам осужденный посчитал такое наказание слишком жестким и подал апелляцию о смягчении приговора суда. К слову сказать в колониях хабаровского края по этой статье отбывают срок достаточно много осужденных, все они как правило выходцы из республик бывшего Советского Союза.