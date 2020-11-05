По тонкому льду: В Хабаровском крае спасатели разыскивают рыбаков, пропавших в Комсомольском и Лазовском районах

По тонкому льду: В Хабаровском крае спасатели разыскивают рыбаков, пропавших в Комсомольском и Лазовском районе Фото: ДВРПСО МЧС России

Ноябрь спасатели называют «Временем тонкого льда» – именно в этом месяце особенно в северных районах по статистике пропадает больше всего рыбаков. Люди выходят на непрочный первый лед и оказываются в воде.

Сейчас как рассказали в Дальневосточном поисково-спасательном отряде на Дальнем Востоке одновременно работают четыре группы поисковиков. Идет масштабный розыск рыбаков сразу в трех регионах: Хабаровском крае, Приморье и Амурской области.

Мы уже писали про пропавшего в Комсомольском районе мужчину. По данным родных он 2 ноября выехал на рыбалку на реку Мачтовая и больше о нем никто ничего не слышал.

По тонкому льду: В Хабаровском крае спасатели разыскивают рыбаков, пропавших в Комсомольском и Лазовском районе Фото: ДВРПСО МЧС России

- Обнаружен автомобиль, предполагается он принадлежал пропавшему. За двое суток спасателями Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России осмотрено около 10 километров территории берега и лесного массива вверх и вниз по течению реки от места нахождения автомобиля. Обнаружить пропавшего пока не удалось, - рассказали в ведомстве.

Так же идет поиск пропавшего рыбака и в районе имени Лазо. История, к сожалению, стандартная – пошел рыбачить на реку Хор и пропал. Ищут его не только спасатели, но и сотрудники полиции. За два дня было осмотрено 12 километров береговой линии и водной акватории. К несчастью, безрезультатно. Предполагается что рыбак мог утонуть, но розыск все равно продолжается.

Третья поисковая группа работает на реке Бурея. Там двое друзей во время рыбалки перевернулись в лодка. Один мужчина выплыл, второй нет.

По тонкому льду: В Хабаровском крае спасатели разыскивают рыбаков, пропавших в Комсомольском и Лазовском районе Фото: ДВРПСО МЧС России

- По предварительной информации, 1 ноября на реке Бурея во время рыбной ловли перевернулась лодка, в которой находились двое рыбаков. Одному из них, 1976 года рождения, удалось выбраться на берег. Поиски второго рыбака (1959 года рождения) продолжаются- подчеркнули в ДВРПСО МЧС России.

На место происшествия прибыли дополнительные силы спасателей оснащенные плавсредствами и водолазным оборудованием. Уже обследовано более 2000 квадратных метров берега, методом траления исследуется дно реки. Надежды найти рыбака живым практически нет.

Работают спасатели в Приморье. Одного рыбака ищут на реке Уссури в Чугуевском районе, второго на озере Ханка в Спасском районе. Спасатели рекомендуют тщательнее относиться к собственной безопасности и, прежде чем отправиться на рыбалку постараться предусмотреть и предупредить возможные риски.