Талантливые школьники из Хабаровска получили грант за мультфильм «Шантарские острова»

Десятиклассники хабаровской школы №77 создали мультфильм о национальном парке «Шантарские острова». Фото: Людмила Ганина

Десятиклассники хабаровской школы №77 создали мультфильм о национальном парке «Шантарские острова». Работу ученики отправили на кинофестиваль «Зеркало будущего PRO», где поразили жюри виртуальными эффектами и взяли грант.

Андрей Алейник, Вячеслав Белкин и Матвей Сафонов с пятого класса занимаются мультипликацией. Спустя три года под руководством учителя информатики Людмилы Ганиной ребята создали свой первый большой проект «Шантарские острова». Идея мультфильма о жемчужине Хабаровского края появилась во время встречи педагога с руководством объединенной дирекции нацпарков «Заповедное Приамурье». Затем появилась другая анимационная работа – «Журавли».

Именно с мультфильмом «Шантарские острова» школьники в числе вошли в число финалистов конкурса. Конкуренцию хабаровчанам составляли конкурсанты из 15 регионов страны. В течение недели дети и подростки проходили обучение режиссуре, написанию сценария, продюсированию, актерскому мастерству, операторской работе, монтажу, созданию анимационных фильмов.

Андрей Алейник, Вячеслав Белкин и Матвей Сафонов с пятого класса занимаются мультипликацией. Фото: Людмила Ганина

– Команды должны были выполнить задания организаторов. Под руководством куратора направления «Анимация», режиссера, продюсера киностудии «Союзмультфильм» Сергея Струсовского наши ребята снимали наполовину анимированный, наполовину игровой фильм на тему Великой Отечественной войны. В итоге, вместе с группой ребят из Луганска мы получили главный приз на покупку оборудования, - рассказала Людмила Ганина, учитель информатики средней общеобразовательной школы № 77 города Хабаровска.

«Заповедное Приамурье» и «КП-Хабаровск» поздравляет творческую группу с заслуженной наградой.